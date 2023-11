Fátima Florez imitó a Cristina en una entrevista

Fátima Flórez fue una de las voces más buscada por los medios ayer, luego de que se conocieran los resultados de las elecciones presidenciales que lo vieron como ganador a su pareja, Javier Milei.

El líder libertario obtuvo el 55% de los votos, por sobre más del 40% que obtuvo Sergio Massa, y se convirtió en el nuevo presidente de Argentina.

Fátima Flórez, próxima primera dama, fue consultada por un programa de chimentos y contó detalles sobre cómo fueron los festejos en el búnker de La Libertad Avanza.

“Estoy feliz, movilizada, imaginate que fue un día largo, el de ayer, y con muchas emociones. Un día histórico, realmente, es un día histórico. No sé cómo explicártelo. Fui a votar con el corazón y realmente esta sorpresa, este triunfo tan grande, con un porcentaje tan alto es muy fuerte”, declaró la comediante sobre lo sucedido ayer.

Sobre su futuro laboral, Fátima sostuvo que más allá de que surge un nuevo escenario, ella planea realizar la temporada en Mar del Plata, durante dos meses, superintensos y finalizar con una puesta en escena con todo el glamour y, al mismo tiempo, tratar de acompañar a su pareja en este nuevo desafío.

“Siempre he hecho labores sociales y de caridad porque es algo que me hace muy bien al alma, que me llena el corazón, lo disfruto, lo hice siempre y lo haré más, porque me encanta, porque lo siento. Es un placer para mí realizar esta tarea”, resaltó sobre su nuevo rol particular de primera dama.

Fátima resaltó lo que vivió en las últimas horas, “fue una noche larga, de festejos. Imagínense, no es normal vivir así un día de votación”. Y remarcó que La vida me sorprendió, la vida me atravesó, me atravesó el corazón. El amor te atraviesa y no tiene explicación y no se planifica, y llega a tu vida y es hermoso”.