Carmen Barbieri reveló que un examen de salud le salió mal

La reconocida conductora Carmen Barbieri compartió una revelación impactante sobre su salud durante su programa Mañanísima.

La madre de Federico Bal explicó que un examen médico, parte de un tratamiento hormonal, arrojó resultados inesperados que la llevarán a enfrentar una cirugía preventiva en el pecho izquierdo.

Barbieri, quien se sometió a exámenes médicos antes de colocarse un nuevo chip sexual, explicó con valentía que, aunque la mayoría de los resultados fueron positivos, uno de ellos reveló una complicación seria. “El estudio sobre el pecho izquierdo dio que mi prótesis mamaria está rota”, compartió la conductora en el programa.

Acompañada por Cristina, la médica que le indicó los análisis clínicos, Carmen Barbieri reveló que se sometió a una resonancia adicional que confirmó la rotura de la prótesis. Aunque destacó que la rotura no es extensa, reconoció la importancia de abordar el problema de inmediato. “En pocos meses me tengo que operar porque no hay que dejar que la gelatina vaya migrando y se aloje bajo la axila, porque la operación va a ser mucho más complicada”, expresó.

La conductora agradeció a la profesional de la salud y a los estudios que le permitieron detectar este problema a tiempo. “Gracias a esta mujer y esos estudios, hoy yo sé que tengo este problema y me tengo que operar”, concluyó, emocionada, Carmen Barbieri.

Finalmente, la noticia ha generado conmoción y preocupación entre sus seguidores, quienes expresaron mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación para la reconocida conductora.