Williams: el paisano abandonó la casa más importante del país

En la última emisión de Gran Hermano, el reality experimentó su tercera gala de eliminación. Entre los participantes nominados se encontraban Juliana “Furia” Scaglione, Williams López, Florencia Cabrera, Carla De Stefano, Sabrina Cortez junto a Lisandro Navarro y Catalina Gorostidi.

La tensión aumentó a lo largo de la noche, dejando a Juliana, Williams y Lisandro como los finalistas enfrentados en la votación del público. Finalmente, con el 41,3% de los votos en su contra, Williams López se convirtió en el participante que abandonó la casa más famosa del país.

Sin embargo, la salida de Williams no estuvo exenta de drama. Durante la gala, el participante experimentó un ataque de ansiedad que requirió atención médica.

Antes de conocer la decisión del público, Williams compartió con Santiago del Moro: “Ahora mejor, pero la pasé mal. Me faltó el aire y me dolía el pecho. Me dijeron los médicos que era ansiedad y nervios”.