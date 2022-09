Carmina Balaguer: “Los niños habían visto algunas cosas en celulares, pero no cine”

La realizadora catalana Carmina Balaguer presentó en el 8 Festival Internacional de Cine de las Alturas, en Jujuy, su ópera prima La pantalla andina. Embargada por la emoción y acompañada por muchos de aquellos que participaron y fueron parte del rodaje, Balaguer dialogó con diario Hoy.

La película sigue de cerca al grupo de Cine Móvil, acaso uno de los proyectos más bellos que trabaja en acercar el cine a lugares en los que no hay una sala y Balaguer conjuga el registro de la llegada del grupo a una escuela de Yaquispampa, en donde Silvina Velázquez trabaja como directora.

—¿Qué sensaciones tenés sobre mostrar finalmente en Jujuy la película?

—Felicidad y mucha tranquilidad, siento que he cumplido con lo que me comprometí y quería, también, así que siento la conciencia tranquila y muy plena.

—¿Cómo surgió el proyecto?

—En 2018 estaba viviendo en Buenos Aires y me instalé en Jujuy, donde quería vivir, para trabajar en un proyecto sobre la mujer colla, que de hecho lo estoy volcando en un libro que ya llega, y llegué a la provincia y conocí a la gente de Cine Móvil, y me cambió, y realmente entendí en qué consistía su labor. Me contaron sobre las escuelas muy aisladas en alturas y tenían el sueño de llegar caminando, y el deseo muy fuerte, y ahí pensé que tenía que hacer algo con ellos. Es un proyecto que me parece magnífico que intenten llegar al valle de altura y si lo hacían quería registrarlo, porque el cine, además, me permitía un contenido universal, sobre cuestiones básicas de la cultura andina y el rol de la mujer en ambientes rurales. Luego apareció Silvina, y necesitaba un hilo conductor, y le propuse filmarla como una representación de muchas mujeres que trabajan en la provincia, no es sólo ella y me parecía interesante visibilizar esto en otros lugares, y claro, en Jujuy.

—¿Qué fue lo más difícil del rodaje, además de registrar todo?

—Y no solo registrando, porque es montar un equipo por primera vez, bancándolo yo, porque esto es una autoproducción sostenida por mí, yo venía de escribir, y claro, había un desafío físico muy fuerte, porque en el avanzar el rodaje íbamos cayendo todos. Si bien yo tenía claro qué contar, in situ se fue modificando. Además de ser la responsable de todos, sentía la responsabilidad de empujar esa parte del grupo, y de hecho tuvimos que tomar la decisión de ver si seguíamos adelante o no, porque nos retrasamos y teníamos planificado y comida sólo para un tiempo, más allá que luego encontramos un refugio. No sabíamos si nos iban a recibir y a dar comida, pero confiamos en la vida y en esas palabras que suele decir Silvina: tener fortaleza y creencia física, mental y espiritual. De esta forma, el documental se hizo y el Cine Móvil pudo llevar el cine a la escuela.

—¿Cómo conectaste con los niños?

—Fue muy interesante el proceso e hice un trabajo fuerte con Silvina para que la comunidad vea bien que vaya el Cine Móvil y nosotros a registrar. Ella fue el punto conector con la comunidad, muy respetado y muy respetada lo que nos iba diciendo, porque yo quería respetar muy bien esa parte. Los niños habían visto algunas cosas en celulares, tuvieron contacto con la imagen audiovisual, pero no habían visto cine, así que al llegar sintieron mucho respeto con nosotros y nosotros hacia ellos y si bien al principio eran muy callados, tampoco estaban incómodos y poco a poco se fueron abriendo. Al final estuvimos casi un día con los niños solos, porque el grupo se dividió, ahí hubo otra apertura, y en estos días estoy mucho con ellos, intento pasar momentos previos, y luego de la proyección, al otro día, tuvimos una dinámica con ellos en un cine, solos, para que nos cuenten sus experiencias.

—¿Vas a seguir rodando?

—Sí, yo ahora volví a España, pero tengo un proyecto muy embrionario para volver a rodar en Jujuy, pero ahora estoy en una etapa de distribución avanzada con la película y, como hice todo, estoy tratando de recuperar energías.