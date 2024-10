Carter Redwood: “Andre es mucho más listo que yo”

BI International estrenó nueva temporada en Universal TV y pudimos hablar con Carter Redwood, que encarna a Andre Raines, para conocer detalles de sus orígenes en la actuación y su participación en el proyecto.

—¿Cuándo supiste que querías ser actor?

—Creo que tenía unos 11 años. Empecé en el teatro, así que gran parte de mi formación fue sobre el escenario antes de actuar ante las cámaras. Supe por primera vez que quería ser actor cuando tenía unos 11 años. Vi una obra en el teatro comunitario de mi ciudad natal, Pittsburgh, Pensilvania. Conocí al director, al guionista y a algunos de los actores después de la función, y ese fue el comienzo de mi carrera como actor. Estaban haciendo una obra en la que necesitaban a un niño para la siguiente, me presenté a la audición y conseguí el papel, y ahí fue cuando me picó el gusanillo del teatro. Con el paso de los años, seguí formándome, aprendiendo y actuando, y acabé estudiando arte dramático en la Escuela de Arte Dramático de la Universidad Carnegie Mellon. Luego, sí, el resto es, supongo, historia. Me mudé a Nueva York y perseguí mi sueño como actor, y ahora, casi 20 años después, aquí estoy en FBI International, y ha sido un verdadero placer formar parte de esta experiencia.

—¿A qué actores admirabas cuando crecías y también cuando querías ser actor? ¿Con qué directores, directoras querías trabajar?

—Solía ver mucho las reposiciones de The Fresh Prince of Bel-Air cuando era niño, así que Will Smith ha tenido un gran impacto en mí y ha sido una gran influencia. También veía las reposiciones de la serie Martin. Solía ver las reposiciones cuando era niño, así que Martin Lawrence, también. Quiero decir, tantas series, pero Will Smith probablemente ha tenido el mayor impacto. Denzel Washington, Matt Damon, Giancarlo Esposito, Jeffrey Wright, Lorenz Tate, ¿quién más? Daniel Day-Lewis, Meryl Streep. Es decir, podría nombrar a tantos actores cuyo trabajo respeto de verdad y cuyas carreras he seguido durante mucho tiempo.

—¿Y directores?

—Spielberg. Tengo que poner a Spielberg primero. Sería un sueño trabajar con él. Christopher Nolan, me gustan sus películas. Me gusta lo que los hermanos Safdie están haciendo ahora. Creo que tienen una perspectiva realmente interesante y sus películas no solo cuentan una historia, sino que siento que sus películas invocan un sentimiento, lo que es realmente genial para mí. ¿Quién más? Solo intento pensar en lo que se me ocurre. Hay tantos, Spike Lee, sería genial trabajar con él algún día. Gina Prince-Bythewood, me encantaría trabajar con ella. Soy un gran fan de su trabajo. Sí, eso es solo fuera de la parte superior de mi cabeza. Quiero decir, hay tantos que es una pregunta tan difícil, porque sí, realmente me siento, si yo fuera a hacer realmente una lista, hay por lo menos un centenar. Pero sí, eso es lo que voy a decir por ahora.

—Pasando a FBI International, ¿qué cosas has aprendido interpretando a Andre?

—Ha sido una experiencia de aprendizaje para mí en términos de trabajo de acrobacias. No se suponía que el personaje fuera este luchador. Realmente era el informático que descubrió que él boxeaba. Se entrenaba como boxeador, pero no planeaba usarlo en el campo. Realmente quería convertirse en el director del FBI. Ese era su camino, esas eran sus aspiraciones. Pero como su entrenamiento de boxeo le llevó a luchar en casos reales y a acabar con los malos, me ha dado la oportunidad de aprender mucho en lo que se refiere al trabajo de especialistas y a la realización de acrobacias. Yo hago muchas de mis escenas de riesgo. Tengo un equipo de especialistas increíble a mí alrededor y un doble de acción increíble, pero hago muchas de mis propias cosas en términos de lucha, de correr. Hay muchas explosiones en la serie. Hay persecuciones en coche. Pero cuando se trata específicamente de las persecuciones a pie y del combate cuerpo a cuerpo, yo estoy ahí. Así que ha sido un verdadero reto para mí estar físicamente preparado, pero también ha sido muy divertido.

—¿Y qué vamos a ver esta temporada?

—Pueden esperar ver mucha acción, una dinámica de equipo realmente fuerte. Verán crecer a nuestro equipo. Conocerán nuevos personajes. Y algunos de los casos les tendrán en vilo.

—Para aquellos que aún no han visto FBI International, ¿por qué hay que verla?

—Es una serie que hay que ver porque cada episodio es un caso nuevo y emocionante que nuestro equipo resuelve o intenta resolver. Y al intentar resolver estos casos, se encuentran con muchos obstáculos y contratiempos que tienen que superar. Creo que hay algo en ver a un héroe, intentar serlo contra todo pronóstico. Así que pienso que este es un equipo de héroes y todos ellos se unen para mostrar sus fortalezas individuales y trabajan muy bien juntos como un equipo. Por lo que si sintonizas nuestra serie, cada episodio te atraerá, espero, y será realmente emocionante de ver.