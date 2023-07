Celina Cibura, la modelo que representa la “Belleza Mundial”

Nacida en Río Negro, Celina Cibura estudia en La Plata y fue elegida como Miss Belleza Mundial Argentina, donde nos representará en una final que se llevará a cabo en Ecuador. Es por ello que brindó una entrevista a este multimedio.

—¿Cómo te adentraste en el mundo del modelaje?

—Comencé realizando sesiones de fotos luego de mis 15 años, participé de un certamen en el 2022, en el cual salí princesa de los estudiantes a nivel provincial (Río Negro). A fin de ese año tuve mi primer desfile con Hernán Drago, de chiquita fue mi sueño desfilar pero ir a una academia de modelaje era muy costoso, tuve la suerte de ser becada el año pasado y podes disfrutar de lo que me gusta hacer.

En cuanto al modelaje en sí, considero que estamos avanzando como sociedad y podemos tener una inclusión, que va de a poco, pero va. Lo importante es generar consciencia en la salud de la persona que está trabajando de modelo, y lo que pueden herir los comentarios. Ojalá dentro de unos años poder ver como chicos y chicas puedan disfrutar de esta profesión sin sentirse juzgados. Me gusta mucho participar de concursos para competir conmigo misma, en cuanto a problemas sociales, culturales, y ver cuanto y que me falta reforzar en mi, para poder sentirme más completa, es por esto que siempre estoy analizando certámenes o viendo qué preguntas se realizan, y ver que contestaría en mi caso.

En cuanto a este certamen (Miss Belleza Mundial Argentina), tomé la iniciativa porque vi que era mucho más allá de la belleza, y resaltaban el conocimiento y la sabiduría de cada participante, tanto el nacional como el internacional. En cada concurso te llevas mucha cultura, en lo que es el nacional, aprendes sobre otras provincias, su geografía, su cultura, sus tradiciones, etc.

—¿Qué fortalezas y debilidades encontraste en el camino?

—Las fortalezas que vas encontrando en el camino te nutren como persona, te hacen sentir más fuerte, más empoderada, una de las más valiosas es como aprendes a quererte a vos misma, sin importar la hegemonía a nivel social, y romper con el estereotipo de ser la mujer “perfecta”, es muy valioso ver cómo tenemos ­potencial escondido solo por tener miedo a que la gente te juzgue. Y esas es una de las debilidades, el que dirán los demás, al principio cuesta mucho, pero de a poco te vas dando cuenta que es lo ­importante.

—¿Qué valores resaltás ante tu participación?

—Resalto el poder ser la voz de la mujer argentina y romper con el estigma de que los certámenes son solo por belleza, quiero demostrar que lo más importante, es el saber demostrar amor propio, salud mental (debido a qué hay estar muy fuerte para recibir críticas) y por sobre todo, el conocimiento extenso que podemos adquirir al tener contacto con otras concursantes de distintos países.

Además, al estudiar periodismo, considero que me sirve para desenvolverme, saber escuchar a los demás, y que me escuchen a mi. El saber expresarse de manera correcta y poder llegar al objetivo de que la otra persona comprenda de lo que queremos transmitir me parece grandioso.

—¿Qué mensajes querés darles a las chicas que eligen este camino?

—El mensaje que quiero transmitir es que cualquiera puede emprender este camino, no importa el género, la edad, sus rasgos físicos, lo que importa es poder transmitirle a la persona que nos está viendo, que lo estamos disfrutando. Abrazo a las chicas que han sufrido críticas y que a muchas de ellas les ha generado problemas psicológicos. Seamos conscientes con lo que decimos respectos a cuerpos ajenos, y por sobre todo no opinemos, que desfile en una pasarela no le da el derecho a nadie de opinar de su figura.