Chano se acercó a declarar a la fiscalía: "Estoy trabajando en mis límites"

Chano Charpentier, el excantante de Tan Biónica, se acercó esta mañana a la fiscalía de Zárate para abrir su teléfono celular para continuar las pericias en la causa que investiga los hechos ocurridos en julio pasado donde el artista recibió un disparo tras un brote psicótico.

En ese contexto además, amenazó de muerte a su madre y cargó contra un policía con un cuchillo. Luego debió ser internado por la herida de bala. Los doctores le extirparon parte del bazo, el páncreas y un riñón.

Hoy, luego de varios meses de silencio, habló con la prensa brevemente ya que en el lugar donde está haciendo terapia no le permite tener contacto con el mundo exterior:

"Tengo el recuerdo lamentable del dolor que le cause a mamá", explicó "mi cabeza entró en shock no me acuerdo de nada", agregó, "espero que ahora sea la última", dijo sobre el episodio.

Luego habló sobre sus condiciones de internación "estoy en la comunidad terapéutica, trabajando los limites, tengo mi espacio para componer, tengo mucha educación emocional", además aclaró que "no tengo contacto con el mundo exterior".

Aprovechó además y agradeció todos los mensajes de apoyo.