Chano se prepara para la vuelta a los escenarios

Chano Charpentier se prepara para un noviembre cargado de recitales, en plena etapa de recuperación de su adicción a las drogas. El músico tendrá un total de 8 shows en el mes venidero y con su nueva banda, continúa ensayando para la puesta a punto.

A través de varios videos que publicó en su cuenta de Twitter, el cantante mostró la intimidad de su preparación para lo que serán los recitales en el Luna Park, Uruguay y Rosario. También se tomó el tiempo de interactuar con sus seguidores.

Uno de los mensajes más destacados, fue la respuesta a una seguidora que abrió su corazón: "Fuera de la música y las bromas, somos varios acá luchando para no olvidarnos a nosotros mismos Eso también es importante e igual seguimos rezando por vos Chanis mientras vos te cuidas y eso nos da mucha alegría y orgullo", escribió Virginia.

A lo que el cantante le dedicó unas palabras: "Me estoy cuidando. Hago terapia 4 veces por semana. Gimnasia 5 . Ensayo. Estoy cerca de mi familia, escucho y cuido mucho el vínculo con mis fans , no veo ni hablo a gente que consume aunque sean amigos . Por momentos soy feliz y a veces me cuesta un poco porque soy un poco sensible", cerró.

¡Así está ensayando Chano!