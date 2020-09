Charlotte Caniggia debutó en el Cantando con un tema de reggaeton

Esta noche Charlotte Caniggia hizo su gran presentación en el Cantando 2020 junto a Cristian Sergio, interpretando Mayores, uno de los éxitos de Becky G.



Al igual que su hermano, Charlotte fue protagonista de una extensa previa, aunque no fue tan histriónica. Allí anticipó que la música no era su mejor virtud, por eso, su compañero es clave. A Cristian Sergio se lo conoce como el doble de Maluma, no solo por su aspecto físico.

Previo a improvisar el tema de reggaeton, la hermana de Alex Caniggia tuvo una divertida previa: su carisma y originalidad a la hora de hablar fueron claves para que el jurado junto a Angel de Britto y Laurita soltaran más de una carcajada.