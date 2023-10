Cher lanza su primer álbum navideño

Cher cumplió los deseos navideños de muchos con el lanzamiento de Cher Christmas, disponible a través de Warner Records.

Christmas, primer álbum de estudio de Cher en cinco años, incluye 13 canciones. Entre ellas varios clásicos navideños y cuatro temas originales. También presenta una lista estelar de colaboradores como Darlene Love, Stevie Wonder, Michael Bublé, Cyndi Lauper y Tyga. “Nunca digo esto sobre mis propios trabajos, pero estoy realmente orgullosa de este. Es una de las obras más increíbles de mi carrera”, comentó Cher en el lanzamiento. DJ Play A Christmas Song, primer sencillo del álbum, fue compuesto por Sarah Hudson (Dua Lipa, Katy Perry, Troye Sivan) y su equipo, que contribuyó con cuatro canciones en el álbum.

Grabado principalmente en Los Angeles y Londres, Christmas contó con la producción del antiguo colaborador Mark Taylor (Believe). Las canciones incluyen clásicos con colaboradores estelares como What Christmas Means To Me con Stevie Wonder y Christmas (Baby Please Come Home) con Darlene Love (Darlene grabó primero la canción con Phil Spector y con la voz de fondo de una Cher de 17 años). Además, se incluye una encantadora versión de Home compuesta y cantada junto a Michael Bublé.