Chiky BomBom salta de las redes a la televisión

E! Entertainment Latinoamérica presenta hoy Ojos de mujer, un talk show liderado por la estrella de las redes sociales Chiky BomBom, moderado por la mexicana Carla Medina y con Elizabeth Gutiérrez y Erika de la Vega. Diario Hoy le consultó a BomBom cómo vive este momento.

—¿Sos consciente de que nos motivaste en un momento tan difícil con tu grito de guerra? ¿Imaginaste estar al frente de un programa como hoy?

—Te voy a hablar desde lo más profundo de mi corazón, esto es un sueño cumplido, yo ya llevo siete años en las redes sociales y sí he tenido una que otra participación en televisión, pero siempre soñé con ser parte de un show. Ahora, siempre me daba miedo ser parte de un show porque no me iban a dejar de ser yo, pero era este, Ojos de mujer. El tiempo de Dios es perfecto, era este, porque me está dando la oportunidad de brindarle al público algo diferente y demostrar que estoy un poco más allá de las redes sociales, más allá del: “Buenas, buenas” y que puedo ser yo, que mi opinión cuenta, sin tabúes, sin filtros, orgánicamente, desde el respeto, desde el amor.