Emanero anticipa su show

Emanero, el rapero y productor argentino, se prepara para su vuelta al escenario este domingo a las 20 en el teatro Vorterix, de la ciudad de Buenos Aires. Ahí presentará su nuevo y tan ansiado álbum, Chernobyl, además de los grandes éxitos de su carrera, y contó los detalles a diario Hoy.

—¿Qué te tiene más ansioso, el lanzamiento del disco, el show?

—Es un poco de todo, nunca había lanzado y presentado un disco tan rápido, creo que eso es lo que más ansioso me tiene, y me parece que está bueno probar y entender que los tiempos hoy en día son más veloces y no está bueno esperar tanto tiempo, hay que aprovechar el envión rápido.

—Además, tras la pandemia esto se acentuó...

—Ojo que soy consciente que se abrió la canilla de repente y estamos todos tocando, no para noso­tros, sino para el público, porque tratar de ver varias bandas el mismo mes es un ­presupuesto.

—De cara a la función, ¿podés adelantarnos, además de la presentación de Chernobyl, qué verán en ella?

—Verán la interpretación de todos los temas de mi nuevo disco y los anteriores, no puedo no dejar de hacerlo.