Christine Baumgartner, la ex de Kevin Costner, finalmente se fue de la mansión

Finalmente parece que el conflicto por la separación entre el actor Kevin Costner y Chistine Baumgartner va resolviéndose, después de meses conflictivos. Uno de los puntos más candentes de la cuestión era la lujosa propiedad que el actor tiene en Santa Bárbara (valuada en 145 millones de dólares). Luego de confirmarse la separación, los abogados de Costner solicitaron que ella debía abandonar la propiedad antes del 31 de julio. Y justamente durante el fin de semana, según informó la prensa estadounidense, se vieron camiones de mudanza ir y venir en el lugar.

Sin embargo, a pesar del movimiento, los medios también aseguran que la diseñadora abandonó la casa principal, pero sigue viviendo en el predio. “Christine finalmente decidió respetar la cláusula del acuerdo prenupcial y está desocupando la casa que compartió con Costner y sus hijos durante su matrimonio de 18 años”, informó el medio People. “De todos modos, se quedará en una casa más pequeña en la propiedad, que se ha utilizado como alojamiento para el personal”. Y según una fuente cercana a la pareja, “ella todavía está buscando otra casa. Se queda en el área para no interrumpir la vida de los niños, que volverán a la escuela en otoño con sus amigos. Christine está tratando de mantener una rutina familiar lo más normal posible. Su único objetivo son los niños”.

Vale señalar que las propiedades que eran de cada uno, que tenían hasta el momento de conocerse, siguieron perteneciendo a cada uno. El propio actor lo expresó y comentó en más de una ocasión: “Cuando Christine y yo comenzamos a hablar sobre el matrimonio en 2003, le dejé en claro que no me volvería a casar sin tener claro que mis residencias de propiedad seguirían siendo mías para vivir, sin importar lo que sucediera en nuestro matrimonio. Christine me reconoció en ese momento que entendió la importancia de esto para mí, y estuvo de acuerdo con esta disposición”.

Otro de los temas picantes de la separación fue el monto reclamado por Baumgartner para el cuidado de sus hijos. Luego de un tire y afloje parece que finalmente llegaron a un acuerdo, y el monto rondaría los 130 mil dólares por mes.