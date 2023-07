El mensaje de Araceli González por su enfermedad

A través de sus historias de Instagram, la actriz contó que después de una serie de estudios finalmente pudieron identificar el porqué de sus constantes malestares estomacales: “Me sentía muy mal de la panza. Me hice un estudio que dura 3 horas y descubrieron que tengo esta famosa bacteria, bicho, en los intestinos, que se llama SIBO”, empezó diciendo. Y luego amplió: “No puedo consumir azúcar, ni un poquito, nada de lactosa, nada de gaseosas, nada de gluten, nada de verdura de hoja. Un montón de cosas más... Tengo que hacer esta dieta un mes junto con los antibióticos que me dieron y unas ampollas para beber a la mañana. Puedo tomar mi leche vegetal”. Y también especificó y compartió algunos de los síntomas, de algún modo alertando a los internautas y a sus seguidores.

“Tengo este bicho asqueroso, inmundo, que se instala en los intestinos y ahí está, te provoca un montón de cosas... Hinchazón de panza, inflamación, constipación, te cae mal la comida, todo lo que comés, ya no sabés qué comer, no disfrutás nada”. En el video se la puede ver a ella hablando frente a cámara, tomando mate, tranquila. Para cerrar, dijo: “Me frenó porque venía como medio enloquecida. La verdad es que no puedo hacer nada, lo tengo. Son los stops que nos pone la vida”. Hay que señalar que son cada vez más los famosos y celebridades que eligen compartir y contar públicamente si tienen o están transitando alguna enfermedad.