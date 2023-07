La palabra de Will Smith en medio de la huelga de actores

El actor Will Smith es otra de las estrellas que se manifestó a raíz de la huelga de actores y guionistas. Cada vez son más las superestrellas que se manifiestan a favor de esta medida. Smith utilizó sus redes para mostrar su apoyo. “Quiero hablar por un segundo sobre la ACTUACIÓN. Como algunos de ustedes podrían haber escuchado, mi gremio, SAG-AFTRA, está en huelga, junto con nuestros colegas escritores en la WGA. Es un momento crucial para nuestra profesión”, comenzó diciendo. Y agregó: “Tengo 33 años en mi carrera como actor y todavía hay algunos días en los que me siento como ese chico de Filadelfia que está un tiempo de prestado. Aunque sé que he sido extraordinariamente bendecido y afortunado de haber trabajado como actor todo este tiempo”.