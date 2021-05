Cieloazul: “El destino siempre me ha favorecido y espero que esta vez no me falle”

Luego de presentar Jaguar, con la participación de Kiddo Toto, el multifacético artista Cieloazul presenta Disparo, el nuevo adelanto de su próximo disco. Con él dialogó diario Hoy para saber más de sus proyectos y cómo es componer y cantar en medio de la situación extraordinaria.

—¿Cómo viviste el paréntesis que impuso la pandemia imperante de Covid-19? ¿Seguiste conectado con la música? ¿Es más difícil conectarse con ella en un ­contexto así?



—Me sorprendió, pero me permitió meterme en mí mismo, me supo potenciar y aislarme de distracciones, que muchas veces son estímulos, como las salidas con amigos, conocer gente, que van de la mano de la creación.

—¿Cambió tu manera de componer? ¿Te sirvió para estar conectado de otra manera?



—Mi lado de composición siempre fue ­personal e íntimo, pero sí cambió el cómo, yo toco la guitarra y el piano y la cuarentena me llevó a componer desde la computadora y el simple, y desde ahí salía la ­semilla de la creación y no desde un instrumento acústico.

—Vos producías para otros y componías para otros, ¿cuándo hiciste el cambio que te llevó a ponerte también a cantar y producir tu propia música?



—En realidad fue al revés, desde los 12 años que toco música y compongo. Un profesor de guitarra para enseñar se grababa y a partir de ahí adopté el sistema, a mis 15 años, dejando mi carrera más personal, artística, pero entendí que había mucho para aprender en este mundo, y eso me llena y me dejé llevar por eso. En el 2019, que no compuse nada mío, me llevó a esta situación de empezar a trabajar y componer para mí.

—¿Qué podes contar de Disparo, tu último lanzamiento?



—Es una canción que nace al comienzo de 2020, antes del encierro, con una ­sensación de agresividad. Yo venía de hacer música más cursi, y quise trabajar con el concepto de la ley de la selva, de la lucha más física y encontré una gran vía ahí, desde el sentir el peligro antes que llegue, ese sentimiento disparó esa canción.

—¿Tu idea es seguir lanzando canciones de manera aislada antes de mostrar el disco completo?



—Sí, y no sé cuándo voy a poder tocarlo en vivo, porque la canción grabada es muy diferente. Disparo entra en el disco, que se llama Selva, y tiene 11 canciones y casi ya están todas terminadas, a punto caramelo. Ojalá que salga y los tiempos se den para presentarlo en vivo, el destino siempre me ha favorecido y espero que esta vez no me falle.