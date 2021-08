Claribel Medina: “Jugar en la actuación tiene que ver con la improvisación constante”

Dueña de una trayectoria internacional, Claribel Me­dina nació en Puerto Rico, se formó como actriz y construyó una carrera internacional. Tiempo después se mudó a la Argentina, donde fundó su familia junto al colega Pablo Alarcón y sus dos hijas, Agostina y Antonella, que también incursionaron en el arte. Si bien la pareja no prosperó, los actores mantienen una excelente relación y coinciden en algunos proyectos.

En el presente, la mujer brilla como cantante, forjó su proyecto musical, y se encuentra de gira junto a una obra teatral que se titula Relaciones peligrosas, donde está acompañada y dirigida por el comediante Fabián Gianola.

Además, disfruta las vísperas del estreno internacional de una película que aún no llegó a Argentina pero está dirigida por Marcos ­Carnevale y aterrizó en Europa, Estados Unidos y otros países. Vale mencionar que llegará el año entrante a este país.

En el presente, Claribel Medina aceptó integrar un proyecto audiovisual destinado a una plataforma digital. Se tratan de microficciones de dos minutos de duración que circulan entre géneros varios y temáticos cotidianas como dramas, comedias, violencia, género, relaciones tóxicas, conflictos, amores, parejas, entre otros. Asimismo, esta plataforma que dará imagen a las mentadas producciones se llama Telekwai y está disponible en el universo digital.

Durante una charla con este ­multimedio, la artista recorrió su presente laboral e hizo hincapié en el estreno de estas propuestas ­innovadoras con formatos breves e intensos.

—¿Bajo qué circunstancias llegó este guion a tus manos?

—Sucedió como una opción en el desarrollo de las redes sociales, de una manera de promoción, y fue una oferta más para establecerse en los sistemas de comunicación, es una hermosa propuesta de trabajo. De esta manera, fue una convocatoria para hacer videos de 60 segundos junto a otros actores en un momento muy interesante donde las redes sociales están copando el mundo entero. Hace rato que lo hacen, pero estas nuevas plataformas dan nuevas opciones de comunicación.

—Y en estos tiempos de formatos nuevos, producciones innovadoras y reducción de tiempo, ¿qué opinión te merecen estas producciones?

—Tengo el mejor parecer sobre estos formatos porque en estos tiempos todo nos suma. Sucede que se trata de una evolución y mientras más suceda en el trabajo, más crezcan las oportunidades para la gente en relación a la creación, a la invención, el hacer, el componer y el realizar, la verdad es que merecen todo mis aplausos, mi admiración. Hay que saber utilizar las redes sociales de la mejor manera posible para no verse metido en ese medio, es decir que no nos tomen más del tiempo que por ahí ameritan y así no perdernos hacer cosas creativas por fuera de lo que son las plataformas. En este sentido, exigen que uno tenga una especie de compromiso, una reputación, de responsabilidad para con ese medio de comunicación. De todas maneras, esto es un aprendizaje para todo el mundo, para todas las generaciones y así a unos les lleva más tiempo que a otros. Siempre es bueno tener en cuenta que cada plataforma, proyecto que uno haga sea en las redes sociales, o no, merece un tiempo de responsabilidad y un tiempo de finalización para no volverse obsesivo con ello. De todas maneras hoy los teléfonos celulares están al alcance de la mano de todo el mundo o de casi todo el mundo. Esto es una ventaja porque en aquellos espacios vacíos que se tienen, un hueco en la sala de espera del médico, en otras citas, uno puede aprovechar esos instantes para elaborar lo que uno quiera hacer en las redes sociales. Lo interesante de esto es armarse, también uno, una agenda. Es decir, es mi humilde opinión, para así no pasarse todo el día entero pendiente de las redes sociales y así tomarlo como una alternativa de promoción, trabajo e inclusive de distracción o lo que sea.

—De esta manera, estarás presente en varias ficciones breves de esta plataforma, ¿qué podés contarnos sobre estas interpretaciones que llevaste a cabo?

—Estaré en el proyecto titulado Trampa de amor y también hay otros más. Son interpretaciones que llevan un guion elaborado por un grupo de autores inherentes a la productora. Lo que en general se hace, es construir el personaje junto con el otro compañero o compañera, también puede ser una improvisación junto al director, o un análisis que vamos a hacer para ese video que, en general, son de un minuto o dos como máximo. Es una pequeña historia que intenta contar algo en ese espacio de tiempo, jugar en la actuación tiene que ver con la improvisación constante. Y si bien de alguna manera hay un texto que envió la productora, siempre hay una alternativa de juego en este proceso donde aparecen nuevas ideas. Es por ello que en eso estamos, divirtiéndonos, jugando, creando nuevos proyectos junto a mis compañeros en la ficción.

Nosotros tenemos interpretaciones bajo una dirección que en este caso es Estefano Franzoni. Llevan un tiempo de charla, de improvisación antes de comenzar a filmarlo. A veces la idea es caracterizarlas ­dentro de la improvisación, llegar a emociones diferentes, llegar a otros caminos, transitar, intentamos comunicar una emoción específica en esos dos o tres minutos que tenemos. En general, tomamos una base, y lo hacemos sobre ello. Sucede que no son escenas largas y además muchas veces no tienen continuidad. Grabamos en un minuto ese principio, desarrollo y final.

—Y a la hora de componer tus personajes, ¿cuánto tienen de vos?

—Es difícil de responder porque en realidad los actores somos intérpretes, observadores, tienen que ver de mí, con lo que se ve, con la mirada, las personalidades que conozco y no conozco. Es un acto inmediato de juego, corto con la idea de divertirse. Entonces tiene que ver conmigo en ese instante, allí mismo cuando lo realizo.

—Entonces, si estos formatos llegaron para quedarse, ¿cuáles son las expectativas que tenés al respecto?

—Tengo todas y ninguna porque en realidad es una cosa inmediata, que genera ese contenido que va a irse de tus manos, que se va a ir a una plataforma donde está la posibilidad que muchas personas las vean, muchas personas se unan y de acuerdo a ello se anexen a la página. Así entonces será un formato que te suma en la parte creativa pero también suma en hacerte conocer en las nuevas generaciones que quizá no están al tanto de todo lo que uno hizo antes.

—Además de estas ficciones, ¿en qué otros proyectos estás inmersa?

—Estoy en Relaciones peligrosas junto a Fabián Gianola, una obra de teatro que habita el género comedia negra y es maravillosa. Estamos de gira, y este sábado 7 de agosto iremos al teatro La Nonna en La Plata, luego en Luján, y a partir del 12 de agosto iremos a una serie de presentaciones por el interior del país. Venimos realizándola desde algún tiempo. Además, estoy en Mentira que mentí, un proyecto que llevé a cabo durante la pandemia y lo pueden encontrar en la plataforma Teatrix. Estoy estrenando una película que filmé en Puerto Rico durante el 2020 que se llama El cuartito y fue dirigida por marcos Carnevale. Imagino que en la Argentina llegará para el 2022. Además llegó a Estados Unidos, Santo Domingo, en mi tierra como enuncié y llegará a España. Por otro lado, también estoy inmersa en el canto, en otras propuestas creativas, siempre estudiando porque me encanta y en la banda musical.