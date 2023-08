Claudio Aboy: de fanático a ilustrador de Star Wars

El sábado 5 y el domingo 6 de agosto en el estadio de Bomberos Voluntarios de Bariloche, de 12 a 20 horas, se desarrollará la OTAKU-CON, la convención para amantes del animé, manga, cosplays (disfraces), música, danza, videojuegos, arte, literatura y tecnología más esperada. En ella estará presente Claudio Aboy, dibujante e ilustrador de Star Wars y Marvel, con quien Hoy dialogó en exclusiva.

—¿Esta convención que se va a hacer en el sur del país tiene alguna particularidad o algo especial para vos?

—Voy con toda la expectativa, con todo el entusiasmo y un poco a ver de qué se trata, porque no la conozco.

—Vos sos así como de animarte a ir sumando más allá de tu profesión, porque tenés alrededor de esto diferentes actividades, como ir a visitar hospitales; hay siempre algo que te impulsa más allá de la ilustración, y eso está bueno…

—Sí, sin duda. Específicamente lo que tiene que ver con convenciones, desde el 2014, que fue la primera vez que me impidieron en el exterior en Estados Unidos, y acto seguido de eso llegamos y participamos de la Comic-Con, y tengo la suerte de haber recorrido toda Latinoamérica y de haber estado ya varias veces en Estados Unidos. En Argentina, por ser miembro honorario del grupo 501 y Rebel Legion, de Star Wars, siempre que podemos hacemos acciones solidarias en hospitales, en Casa Cuna, en la Casa Garraham, siempre que podemos vamos y participamos. Como dibujante, haciendo dibujar y pintar a los chicos en salas de espera de hospitales. Siempre que podamos participar de algo así o de cualquier otro evento que tenga que ver con recaudación para algún fin solidario, lo hacemos.

—¿Es verdad que te escribían desde Lucasfilm y pensabas que no era real?

—Sí, es real la convocatoria, porque fue en el 2008 una convocatoria de Lucasfilm, y yo, fanático de Star Wars de la primera hora, nunca había dibujado nada. Tenía una página web, por ese entonces, en la que había trabajos de distinta índole, incluido lo que yo venía haciendo para DC Comics, pero nada de Star Wars. Entonces, cuando me llega la convocatoria yo pensé, como no tengo nada de Star Wars, que era una chantada, pensé más que era algo raro, algo que no era real. Lo desestimé. De casualidad agendé esa dirección en mis contactos, y seis meses después, para Navidad, mandé una tarjeta a todos los contactos y me respondieron agradeciendo la tarjeta y con la esperanza de que formara parte, que todavía había tiempo, y ahí me di cuenta de la macana. Afortunadamente mandé eso, y afortunadamente me respondieron, si no, me hubiera quedado afuera.