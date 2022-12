Comedia, documental y drama para ver en los cines

Como todos los jueves, las pantallas cinematográficas apuestan a su renovación con los estrenos de diversas ­propuestas. Los inoportunos, de Ismael Zgaib, Expuesta, de Eduardo Raspo y El libro de los placeres llegan hoy a las salas con improntas diferentes, pero con la clara necesidad de llegar a los espectadores.

“Mis ganas de dirigir provienen de la escritura, incluso fue una duda muy grande que tuve siempre, muchos años después de escribir que no sabía si me iba a gustar dirigir y que es algo que terminé de confirmar tras dirigir esta película. Pero mis ganas vienen a partir de contar historias, porque cuando arranqué en el cine no sabía si tenía ganas de dirigir, y estuve buscando qué rol quería ocupar, y siendo asistente de dirección me sentí muy cómodo, y con muchas ganas de trabajar en ese rol. Después pasé a edición, y luego aparecieron las ganas de escribir, y una vez que empecé a ver al cine desde ese rol hubo un clic que nunca pude cambiar”, dijo Zgaib sobre el estreno de su película, con Santiago Zapata en el rol central.

En cuanto a Expuesta, Andy Cherniavsky, fotógrafa icónica de los años 80 y del rock nacional, se expresó sobre la recepción de la película a diario Hoy: “Me siento muy expuesta y ojalá la vea la mayor cantidad de gente posible, joven, que pueda aprender algo de mi historia, de lo difícil de abrirse camino siendo fotógrafa mujer, sin tener nada, nada. Mi primer flash, lo que era el accesorio, era una caja de telgopor de pescado con papel manteca adelante, y hoy compran cámaras de cien mil millones pensando que van a ser mejores fotógrafos, pero en realidad pasa por otro lado, por ver la luz, por saber mirar”.

Por otro lado, Marcela Lordy contó sobre su proyecto: “Este libro me llamó la atención por la autonomía y libertad del personaje, con una historia simple, pero por detrás hay algo muy revolucionario y fuerte, asociado a la mujer en la sociedad patriarcal. Brasil es una sociedad muy machista, yo misma viví en carne propia esto en el audiovisual y la publicidad, y el libro me pareció muy fuerte porque ella es muy profunda y en esta obra la protagonista está en una depresión muy profunda y se transforma terminando muy fuerte y consciente de su rol en la sociedad”. Y agregó: “La película es una adaptación libre del libro de la escritora, porque Clarice Lispector escribe como patchwork, y hubo que darle forma, ustedes, con más experiencia, tienen gran capacidad para narrar, y entre las dos cosas encontré cómo contar, porque además es mi primera película de ficción, compleja, y en Brasil tras el estreno estuvo diez semanas en cartel, algo raro, así que espero que aquí se quede mucho tiempo en las salas”.