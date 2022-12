Mejora la salud de Amaia Montero

De forma reciente se supo que la cantante solista Amaia Montero no transitaba su mejor estado anímico y luego de un posteo que realizó en las redes sociales se encendieron todas las alarmas al respecto. Sucede que la mujer publicó unas líneas que rezaban: “Si la esperanza es lo último que muere y aún no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, sumado a una fotografía en blanco y negro.

A las semanas, la cuenta quedó suspendida debido a que la chica que supo ser integrante de La oreja de Van Gogh fue internada en un absoluto hermetismo. Quedó entonces bajo el cuidado de su hermana y su mamá, que velan por su salud. El tratamiento de la cantante exige tranquilidad, descanso, reposo, aislamiento y meditación.

La internación se realiza en una clínica especializada en la psiquis, ubicada en Navarra y han trascendido las primeras imágenes que la muestran con un semblante mejorado y descansado.

Vale mencionar que, entre las primeras medidas que tomaron los médicos que la están asesorando, se encuentra el aislamiento total del universo digital. Es recomendable para ella que no acceda a las redes sociales, las críticas o el exceso de información.

Ahora, se supo que, entre las razones que la llevaron a caer en un estricto cuadro de ansiedad y estrés está el hecho de que tenía una presión constante en el trabajo sobre su próximo trabajo discográfico, que saldría a inicios del año próximo.

Hasta el momento tiene la mitad del álbum grabado y faltarían más canciones por agregar. Sin embargo, dadas las condiciones psicológicas que está atravesando, por el momento el lanzamiento del álbum se encuentra detenido.