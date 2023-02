Cómo organiza sus días Gastón Soffritti

El estreno de Ustedes deciden, en Star+, es solo parte de un trabajo que viene haciendo Gastón Soffritti con la actuación, pero además es un emprendedor nato, por lo que quisimos saber cómo organiza sus días.

—Sos una persona que, además de tener todo esta parte que nosotros conocemos, tenés negocios, impulsás proyectos y demás. Contame un poco, ¿cómo organizás tu día para hacer tantas cosas?

—Te va a sonar muy raro, pero no soy muy organizado, la verdad, no es que llevo una agenda donde digo... Bueno, salvo cuan­do tengo que hacer cosas puntuales, notas, cosas así, me voy moviendo. No soy del que tiene todo anotado y desde el viernes anterior ya sé todo lo que voy a hacer la semana si­guiente, no, yo por lo general no sé mucho qué es lo que voy a hacer la semana siguiente, sé que tengo que hacer dos millones de cosas y las voy haciendo a medida que me van surgiendo las cosas, y así funciono bien y me voy acomodando. Y creo que funcio­no mejor en esta libertad que tengo porque, la verdad, también mi profesión hace que yo me tenga que acomodar to­do el tiempo y nunca tengo na­da fir­me y soy muy inquieto y, bueno, trato de generar cosas nuevas. A mí me gustaría que es­to que me pasó ahora, que para mí es una posibilidad increíble que me dieron de poder hacer este libro, venderlo, de meterme de lleno en la parte creativa y demás, me pase con más constancia, porque lo que más me gusta, más allá de ac­tuar, es el armado de los proyec­tos, así que apunto un poco a eso.

—¿Cómo sigue el año de ­trabajo?

—Tengo el estreno de Los protectores 2, que no sé cuál es la fecha, pero sé que va a ser este año seguramente. Y después hice otra peli que no sé tampoco cuándo se va a estrenar, en algún momento del año va a suceder. Sigo escribiendo libros y cosas asociado en algunos proyectos con Fernando Blanco, ex-Polka, para desarrollar ideas y contenidos. Estoy también pensando en el armado de un canal de streaming.