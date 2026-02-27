Con impactante evento en Jujuy se presentó La llama que llama

A más de 25 años de su lanzamiento, Personal relanza La Llama que Llama, la saga de los icónicos personajes como micro contenido en ocho episodios disponibles en su plataforma de entretenimiento que se irán estrenando semanalmente. Con un impactante evento realizado en el Hotel Huacalera, en Tilcara, conducido por Sofía Gimenez, se lanzó el contenido que desde hoy, el hito de la publicidad de los ´90 en la Argentina, vuelve a Personal como serie disponible para ver en Flow con participación de estrellas invitadas, recuperando la esencia, las mismas voces y los mismos personajes que quedaron en la historia. Además de La llama que llama, Flow presentó las novedades para 2026 que incluyen contenidos exclusivos como Cautiva, El método Scaloni, El resto bien, y el nuevo servicio “tendencias” donde se pueden ver materiales asociados a los temas que circulan en redes sociales y sitios web.