Coti Romero dio detalles de su encuentro con Marcos Ginocchio

Al parecer Coti Romero, quien hace días que viene de polémica en polémica, ahora está en boca de todos por un supuesto encuentro que habría tenido con Marcos Ginocchio, en el que estuvieron a los besos.

Todo esto lo adelantó Ángel de Brito, quien fue el que tiro la primicia, contada por la principal implicada, Coti Romero.

La correntina tiró la bomba después de que Marcelo Tinelli le consultó por el rumor que estaba corriendo. Fue la ex Gran Hermano quien le acercó un papel donde le revelaba el secreto que tuvo oculto y no se animaba a hacer público.

“Vino Coti y me dijo: me di un beso con un ex Gran Hermano, que no era el Conejo. Le pregunté si era un piquito nada más, pero me dijo que fue un chape con lengua en un after de la Bresh”, fue lo que contó el conductor del Bailando.

Para darle una especie de justificación, la ex de Alexis Quiroga trató de argumentar que las personas se besan con mucha gente y que eso no quiere decir que signifique algo. “Besa bien, pero no ando puntuando los besos de la gente”, remarcó Coti.

Durante Gran Hermano se armaron varias parejas. A Marcos Ginocchio siempre se lo vinculó con Julileta Poggio, aunque los dos siempre lo desmintieron, y Coti Romero estuvo en pareja con el Conejo, aunque tiempo después terminaron la relación.