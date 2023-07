Coti y Cande, más enamorados que nunca

La pareja se reconcilió hace poco más de un mes, luego de una separación un tanto turbulenta y no exenta de cruces mediáticos, hacia comienzos de este año. Pero parece que, como reza el dicho, el tiempo pone las cosas en su lugar, y a ellos los puso nuevamente a la par. Así, están nuevamente juntos, y parece que muy enamorados. Tanto que organizaron un falso casamiento para lanzar una canción que grabaron en conjunto. Y, en efecto, la canción parece recontra confirmar el amor entre ellos, porque en uno de los pasajes cantan: “Quiero verte, porque no puedo dejar los vicios si no estás conmigo. Porque fuiste el amor de mi vida, mi mejor amigo, porque nunca me voy a olvidar lo que tuvimos”. En el evento de lanzamiento, además, cortaron una torta estilo casamiento, tal como se ve en el video que acompaña la canción. Hay que recordar que antes de su primera crisis y distanciamiento se había rumoreado sobre un compromiso y casamiento real entre ellos. Cosa que no sucedió porque se pelearon. Pero ahora que volvieron a apostar al amor, esta canción y el modo que eligieron para presentarla quizás pueda leerse como un guiño a futuro. Quién sabe si no hay un “sí, quiero” asomando en el horizonte.