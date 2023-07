Lucca Bardelli y Candela Lecce están juntos

Un nuevo romance acaba de confirmarse, luego de reiterados rumores. Y se trata, nada más y nada menos, de dos nombres que estuvieron en la boca de muchos hace algunos meses. Se trata de Lucca Bardelli, ex de Julieta Poggio de Gran Hermano, y de Candela Lecce, la supuesta amante de Mauro Icardi y que causó la última gran crisis, ya superada, entre Wanda y el futbolista. Los trascendidos indicaban que habían sido vistos a los besos y muy cariñosos durante la noche palermitana, en un bar de ese barrio. Pero ahora fue la propia Lecce quien lo confirmó, sin dejar lugar a duda alguna. “A Lucca lo conocí en Net TV hace dos semanas más o menos, empezamos a charlar porque los dos salíamos de relaciones hacía poco y la verdad es que conectamos mucho”, expresó ella en diálogo con el portal TeleShow. Y agregó: “Nos estamos conociendo, pasó muy poco recién para darle un título, pero estamos muy bien. Creo que somos dos personas muy transparentes y eso está buenísimo, porque hoy en día no se encuentra mucha gente así. Quiero disfrutar el momento, no sé qué va a suceder, pero es algo lindo”. Por último, ella cerró: “Parece muy buena persona, muy tranquilo, y esa tranquilidad me la transmite. Es lo que necesitaba después de tanta turbulencia”.