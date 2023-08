Crecen los rumores que vinculan a Tini con un nuevo novio

Las rotativas todavía están tibias pero ya hay novedades respecto a Tini Stoessel, apenas una semana después de haberse conocido que el amor y la relación que mantenía con el futbolista Rodrigo De Paul había llegado a su fin. Los rumores de la ruptura amorosa fueron en aumento durante varias semanas, tras lo cuál la confirmación llegó de parte de ellos mismos en un mensaje que compartieron en sus redes.

Pues bien, acaba de conocerse quién sería el nuevo, nuevísimo novio de Tini: su nombre es Biel Just. Todo comenzó a través de cierta revelación que empezó a viralizarse en las redes. Ocurre que la estrella pop había utilizado una prenda del amigo y socio del modelo Joan Margarit. Y fue la influencer Pochi de Gossipeame que reparó en un detalle. “Me dicen que Tini suele usar la remera de los chicos con los que arranca a frecuentar” expresó ella. Esa costumbre, vale señalar, sí la tuvo Tini cuando empezó a salir con De Paul, pero aún no estaba confirmado ese romance. En aquellos momentos iniciáticos de la relación en reiteradas ocasiones se la pudo ver a ella con remeras de marcas exclusivas que usaba el futbolista. Pues bien, estaría ocurriendo algo similar. Aunque las miradas y los trascendidos no apuntan a Margarit sino a Biel Just. Es más, ambos se habrían encontrado en Ibiza, siendo que Tini estuvo hace muy poco en esa ciudad francesa y se la pudo ver de fiesta y muy divertida en los boliches de allí. Y justamente, Tini y Biel se habrían vuelto a encontrar en la fiesta del segundo aniversario de la marca de ropas y joyas que fundaron juntos Biel y Margarit.

Ahora bien, ¿quién es Biel Just? Se trata de un joven empresario, millonario e influencer español, quien también ha trabajado como modelo para marcas de primer nivel global. Desde Gossipeame compartieron algunas imágenes del muchacho. Allí Pochi escribió: “Me dicen que sería este el de Tini y no el castaño…. ¡Toda, toda, toda la onda! Ibiza, barco loco, rubiete con onda. ¡Banco mil!”, escribió Pochi junto a las imágenes que compartió.

Vale señalar que no bien se conoció el comunicado de Tini y De Paul, ellos dejaron bien en claro que era una decisión compartida y sin ningún resquemor. “Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona a la que quiero y respeto mucho”. Y luego ambos replicaron otro mensaje: “Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”. Es más, luego de conocida la ruptura surgieron algunos rumores respecto a los motivos del fin de la relación. Se habló de un mal vínculo que tenían los hijos de Rodrigo con la propia Tini. Hasta trascendió que ella habría dicho que no quería ser la madrastra de los niños, cosa que fue desmentida desde el círculo íntimo de la pareja y también por periodistas que la han frecuentado, señalando que, por el contrario, existía un lindo vínculo. A todo esto, de confirmarse estos rumores, la cantante habría encontrado un nuevo amor apenas días después de anunciar una ruptura.