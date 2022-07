Con un estreno bajo el brazo y mucho trabajo por delante, la artista internacional Kimberley Tell dialogó con diario Hoy sobre su labor artística.

—¿Bajo qué circunstancias te ­adentraste en el arte? ¿Cómo se dio esa llegada?

—Siempre había compuesto canciones como hobby, pero nunca tomándomelo en serio. Fue gracias a un parón de trabajo que tuve como actriz, y su consiguiente crisis existencial, cuando empecé a aprender a producir y a dedicarme a eso cada día. No fue con la intención de crearme una nueva carrera, sino que empecé a invertir todo mi tiempo en ello como vía de escape a mi cabeza supongo y por aprender a hacer algo nuevo. Luego empecé a quedar con un productor, Matías Eisen, que es el responsable con el que sigo creando todo, y creamos mi primer EP, 135. ¡Y voilá!

—¿Qué vivencias tomás en cuenta a la hora de componer?

—Pues mi vida. En general, escribo sobre cosas muy cotidianas. Me gusta hablar sobre conceptos más grandes a través de los detalles pequeños del día a día, lo que eso representa.

—¿De qué van estos materiales que estás presentando en la actualidad?

—El título del álbum es Error 404, y funciona como metáfora de la búsqueda de esa conexión que nunca se encuentra. Como decía antes, a través de pequeños detalles cotidianos de desencuentros amorosos, etc., cuenta como un hastío o desapego con uno mismo, pero que lo vivo como algo generacional y no solo personal. Creo que vivimos un momento extraño en cuanto a las conexiones humanas y la comunicación, empatía, y me apetecía hacer un álbum sobre ese glitch emocional.

—¿Cómo fue tu infancia en Canarias? ¿Cuánto de ello te influye?

—Tuve una infancia muy buena. Yo me crie en la parte turística de Gran Canaria, y me doy cuenta ahora cuando voy de visita, que era un lugar muy raro donde criarse, un ambiente de eternas vacaciones. Y creo que sí, que influye en mi personalidad y en mi estética. Mis padres son de descendencia inglesa y danés y tenían un pub inglés, así que me rodeaba de muchos turistas que entraban y salían de nuestras vidas. Por eso tenía ganas de mostrarlo en mis videos. En el videoclip de Me cansé quise adentrarme en todo este mundo kitsch de mi infancia, y fui con una handycam a rodar mi propio video de vacaciones volviendo de la capital. Un The office meets Martin Parr pero en el videoclip de Dime quise plasmar mi lugar de nacimiento y donde han vuelto mis padres que es Lanzarote, isla de la que estoy enamorada. Ahí quería que se viera la naturaleza más salvaje y solitaria de la isla. A veces siento que soy una mezcla de eso, una isla solitaria y contemplativa, fascinada por la vorágine de gente temporal que viene de vacaciones.

Un estreno muy esperado

—¿Qué sensaciones te rodean?

—Bueno, mucha ilusión de poder compartirlo ya, pero a la vez mucho vértigo porque son dos años de mucho trabajo, tiempo y dinero invertido. Y cuando eres artista independiente y no tienes un sello detrás apoyando, puede asustar soltarlo y que se quede ahí. Sobre todo por la forma en la que se consume la música hoy en día, que casi que tiene una semana de vida y ya se va a la siguiente novedad semanal. Pero a veces uno tiene que parar, observar y sentirse orgulloso de su trabajo y de todos los pasos que se han dado para llegar hasta aquí. Confiar en el trabajo hecho y mimar tu proyecto.

—¿Cómo vivís el hecho que tus canciones forman parte de la banda sonora de Elite?

—Pues muy agradecida a ellos, claro, porque es una plataforma que permite que mi música llegue a mucha más gente y a muchos más países. ¡Así que muchas gracias, Elite!

—¿Cómo considerás al arte?

—Oh, pregunta difícil. No sé, creo que el arte es el querer otorgar un lugar más permanente a los pensamientos propios. Ahondar y llegar a sitios a los que no se llega con la palabra hablada. El arte también tiene mucho del acto de compartir. Ser experimentado por otros. Conectar con las personas a través de compartir conceptos.

—¿Qué análisis realizás de la escena artística?

—Bueno, creo que lo bueno de la escena actual es que todo el mundo tiene acceso a crear y compartir desde casa, y a la misma vez, llegar a la otra punta del planeta. Por lo que siento que hay una libertad más grande a la hora de crear. Aunque tiene el lado negativo de que hay tanta oferta cada día, tanto contenido, que es imposible consumirlo todo y no perderse en un mar de propuestas. Aún así, creo que se están cociendo cosas súper interesantes. Aquí en España se pueden ver cómo van creciendo nuevas escenas emergentes en diferentes comunidades, y como se conectan entre ellas, y considero que pasa lo mismo internacionalmente. Y no solo en el ámbito de la música, tenemos tantas inspiraciones de diferentes disciplinas que creo que hay mucha simbiosis.