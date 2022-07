Elarica Johnson: “Cuando leí el personaje supe lo complejo que era”

Elarica Johnson es parte de la revolucionaria serie P-Valley, que estrenó segunda temporada en StarzPlay y en la que vuelve a ponerse en el rol de Hailey Colton. Prometiendo una entrega mucho más oscura y centrada en personajes, diario Hoy dialogó con la actriz antes de presentar su nuevo trabajo.

—¿Cuándo supiste que querías ser actriz?

—A mis seis años, después de ver Annie, creo que tenía seis años, la vi en el cine, y me sorprendí que era una niña. Desde ahí supe que quería ser actriz así que empecé a estudiar.

—¿Tenías alguna otra película preferida en ese momento o actor o actriz?

—Sí, estaba obsesionada con Grease. Y mucho tiempo después me convertí en una gran admiradora del trabajo de Angelina Jolie.

—¿Hiciste musicales? Ya que Annie y Grease eran musicales…

—No, hice teatro, pero no musical, sí vi muchas obras, pero podría hacerlo.

—¿Cuál fue tu primer trabajo en la industria?

—Mi primer trabajo fue en Harry Potter.

—¡Pero qué buen comienzo!

—Sí, era un set enorme, tenía 17 años, y fue una gran experiencia.

—¿Viste la reunión?

—Algunas cosas, es increíble verlos, cómo ­crecieron, sus pensamientos, saber más de ellos, ver cómo crecieron, saber cómo son de cercanos, y el tiempo que fui parte del proyecto fue muy divertido. Así que verlos hablar de ese tiempo es hermoso.

—¿Cómo es para una actriz volver a interpretar el mismo rol?

—Esta temporada es diferente y van a poder ver algo completamente nuevo de mi personaje.

—La serie pone en el centro a la mujer, ¿cómo es ser parte de este proyecto?

—Creo que es increíble, las mujeres frente y detrás de cámara son muy importantes, y en nuestro programa la showrunner, cámaras, una de las directoras, son mujeres, y eso cambia todo, al ver esta historia de mujeres contada por mujeres.

—¿Cómo luchaste con tus propios tabúes a la hora de mostrarte en el show y el lugar?

—Es un mundo diferente para mí, el espacio, la noche, me contaron mucho, soy una persona abierta en la vida, no tengo prejuicios, y no me dejé influenciar sobre cómo se veían o las opiniones, por suerte tuve un gran aprendizaje.

—¿Cómo preparaste tu cuerpo para volver al show?

—Fue un gran tema, porque amo la comida, amo comer, y tenés que prepararte. Mi primera cuestión fue esa, entender cómo tenía que verme, así que lo que hice fue ejercitar, mentalizarme para hacerlo. Una vez que empiezo, después continúo.

—¿Qué es lo que más te gusta del personaje y qué te llevaste de ella a tu vida real?

—Cuando leí el personaje supe lo complejo que era, y en la segunda temporada se lo ve más, disfruté más eso, y también me condicionó sobre cómo ella podía actuar en una u otra situación.

—¿Te gusta más actuar en cine, televisión, ­teatro?

—Estoy obsesionada con las películas, me encanta, siempre quise ser una estrella de cine, ahora hay más oportunidades en TV, por las plataformas, con proyectos diferentes, pero amo el cine.

—¿Qué veremos entonces en esta nueva ­temporada?

—Mucho más de la noche, de los problemas, de los vínculos, pero podrán profundizar mucho más en los personajes, de eso se trata esta temporada.