Cristian U rescató a un perro que cayó al agua en Puerto Madero

Este lunes, el histórico participante y ganador de Gran Hermano, Cristian U, rescató del dique de Puerto Madero a un perro que se había caído al agua durante un paseo con su dueña.

El ganador del certamen, que se encontraba caminando por el lugar después del almuerzo, registró la escena y no dudó en participar del rescate junto a un amigo. En pocos segundos saltó la baranda y comenzó a llamar al perro que se encontraba haciendo sus últimos esfuerzos por flotar.

Así fue que Cristian U, explicó: "Un metro más y ya estaba agotado el perro. No iba a dudar en tirarme, ya me había sacado todo. Cuando lo sacamos se lo llevé a la dueña que no paraba de llorar. Son estas cosas de perrero geniales. Con mi amigo decíamos que cualquiera nos hubiéramos tirado. Con esa acción te vas con el día terminado".

El ex participante confesó durante el reality que mucho tiempo de su vida se había dedicado a pasear perros, adiestrarlos y cuidarlos. Tal es así que hace algunos años montó su hotel canino.

En sus redes, Cristian Urrizaga, comentó: "En Puerto madero se cayó un perrito al río y gracias a dios estuvimos ahí para rescatarlo , juro que la alegría al corazón es infinita".