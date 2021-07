Cristian U se burló de Denise Dumas tras quedarse sin trabajo

En las últimas horas, un sorpresivo posteo sorprendió a más de uno. Tras destacar Denise Dumas, su preocupación por quedarse sin trabajo, un ex Gran Hermano se burló de ella a través de un posteo. Se trata de Cristian U, quien hizo un fuerte reproche en su cuenta de Twitter.

"Con lo bien que me cae, hoy es víctima de esto que vivimos muchos argentinos hace más de un año. Y cuando yo fui a tocar a esa fiesta clandestina, me hicieron pelota. Hoy se dan cuenta lo que es no poder ganar la guita honestamente", escribió el ex participante, haciendo referencia a una nota sobre Dumas.

Tras el comentario de una usuaria, quien destacó que los famosos de TV señalan con el dedo y son hipócritas con la pandemia, Cristian U redobló la apuesta: "Exacto, exacto. Muchos, no todos, hablaban como si fueran delincuentes los que salían a ganar el mango y ellos, calentitos en sus sillitas ganando sus buenos manguitos... Karma, bendito karma".

Cabe destacar que el enfretamiento se dio cuando en plenas restricciones duras por el coronavirus, Denise criticó al ex Gran Hermano, por pasar música en una fiesta clandestina. Al personaje esto le cayó muy mal, ya que señaló que lo apuntaron por trabajar ¡Continúa la polémica!