Dady Brieva: “Es muy emocionante volver y sentir que la gente se ríe”

ctor, humorista y comunicador, Dady Brieva vuelve a las tablas con una gira federal gracias a su show El mago del tiempo, que llega este sábado, a las 21, al Teatro Municipal Coliseo Podestá (calle 10 entre 46 y 47). Es por ello que fue entrevistado por este multimedio para conocer los pormenores de la producción.

—¿Bajo qué condiciones surge esta propuesta? ¿Cuáles son los detalles de esta producción?

—Tiene que ver con que durante unos siete u ocho años hice una obra basada en unos monólogos bien de barrio que me animé a hacer. Gracias a este proyecto logré recorrer el país por dos veces consecutivas. Muchas veces estuve en el Teatro Coliseo Podestá y ahora es como un segundo show, que es un monólogo. Tiene esa fórmula que está dada por el rescate de una serie de experiencias e historias, cuentos y leyendas, que tienen que ver con circunstancias pasadas que no quedaron registradas porque no había cámaras ni ningún aparato que registrara. Y si lo había, no teníamos el acceso económico para tomarlo. Como lo hacía Don Luis Landriscina; son experiencias e historias que se transfieren de boca en boca, y en ese mismo contexto hice estas obras con estructura y fórmulas.

—En esta apertura paulatina de las actividades vinculadas a la cultura, ¿cómo vivís esta vuelta a los ­escenarios?

—Estuve interrumpido por el confinamiento obligatorio debido a la pandemia imperante. Solo pude hacer algunas funciones en la Costa argentina el año pasado en plena temporada, todo muy chico y con protocolo. Luego, este año, se suspendió todo y arrancamos con un aforo del treinta por ciento; y la actividad nuestra fue la primera que se cerró y una de las últimas en abrirse. En general, todos los hechos culturales así lo hicieron. Siempre fueron considerados como suntuosos, no necesarios, no urgentes digamos, y fue muy fuerte ver a la gente. Me negué a hacer streaming, me pareció que no estaba preparado para ello así que dije que no. No tenía ganas de hacerlo ni de incursionar en este nuevo modo de ­comunicación. Esperé hasta que tuviéramos situaciones más o menos normales. Es muy emocionante volver y sentir que la gente se ríe, volver a sentir la presencialidad del público.

—¿Qué fortalezas y debilidades encontraste en el camino?

—Creo que la de todos. A todos nos pasó lo mismo. Tuve Covid, también mi esposa. Fuimos vacunados, se murió gente, estuvimos aislados, también sin poder ver a mi mamá, a mis hermanas. Además pasé las que pasamos todos. Descubrí partes de mi casa que desconocía, hice muchas tareas de la casa, e intenté sostener el aspecto lúdico, porque tengo dos hijos pequeños, para que no decaiga. Eso fue mi bandera por sobre todas las cosas. Eso lo llevé a la vida cotidiana desde mi profesión.

—¿Cuáles son las ideas y los materiales que tomaste para llevar a cabo este show?

—Después de la separación de Midachi, en el 2010, comencé a hacer monólogos en soledad. Luego lo interrumpí, porque el trío volvió a reunirse. Y después retomé con dos unipersonales. Es un segundo período creativo de este show, que lo haré en tiempos normales y todos los que se avecinan. Además lo llevaré a todo el país por tres años más o menos.

—¿Tenés rituales o cábalas antes de salir a escena?

—Las tengo, como también ciertas necesidades sobre los camarines. Son básicas, como agua y una bebida Gatorade, más mis dos virgencitas del Rosario de San Nicolás, que me acompañan desde hace muchísimos años. Me persigno, mi hijo me convida la bebida y salgo a escena. Así arranco para sacudirlos y hacerles pasar un buen momento.

—¿En qué otros proyectos estás inmerso?

—Tiene que ver con que estoy en la radio, una programación muy intensa, y mantengo la columna ideológica que predica este medio. Creo que el año que viene empezaré a incursionar nuevamente en la actuación y con estas plataformas volveré. Estoy en eso. Hago castings y así abriré nuevas puertas. Después seguiré recorriendo el país con El mago del tiempo.