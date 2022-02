Daft Punk: a un año de su separación, el dúo francés vuelve a dar señales de vida

Daft Punk sorprendió a todo el mundo al anunciar su separación hace un año: el 22 de febrero de 2021. Sin preámbulos, sin señales que lo indicaran, sin razones aparentes, el dúo francés dio aviso de su decisión al publicar un video en todas sus redes sociales y plataformas.

Se trataba de Epilogue, una pieza audiovisual filmada en una playa, uno de ellos explota cual bomba, el otro camina solo por el desierto mientras suena una canción: “Al final, el amor es lo único que importa”. Con ello, se daban por finalizados más de 24 años de carrera en los que marcaron la música electrónica como ninguna otra banda lo hizo.

Desde entonces no hubo más noticias de Guy-Manuel de Homem-Christo y su coequiper Thomas Bangalter, hasta que el 22 de febrero de 2022, un año exacto desde su cese, las redes sociales de la banda se reactivaron. Desde su perfil oficial de Instagram y ­Twitter, los franceses anunciaron la reedición en vinilo de su álbum debut, Homework, que salió en 1997 y que incluye la canción que los llevó a alcanzar el éxito en las grandes ligas luego de años de underground, Around the world.

Pero no solo eso, sino que, además, los máximos exponentes del French Touch compartieron a través de la plataforma Twitch un concierto inédito. “One more time…” (una vez más), titularon la publicación, haciendo un guiño a su clásico y famoso tema.

El material que compartieron es la grabación de un show en el que estaban presentando su primer material y en el que aún no usaban los cascos robóticos que los caracterizaron a lo largo de casi toda su carrera. Ese show se llevó a cabo en The Mayan, un club nocturno de Los Ángeles, California.

Todas las especulaciones estuvieron a la orden del día. Porque Daft Punk también aprovechó la ocasión para borrar todas sus publicaciones anteriores y dejar solo lo que subieron el 22 de febrero de 2022. ¿Vuelven? Nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que sus fans siguen ávidos de recibir más música electrónica francesa de calidad. Ojalá tomen nota.