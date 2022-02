Gimena Accardi contó cómo sigue su salud tras la operación 

Gimena Accardi se encuentra en plena recuperación, luego de someterse a una intervención quirúrgica muy compleja en su brazo. Ayer reapareció en las redes sociales para contar a sus seguidores cómo está su salud.

La actriz sufrió una fractura multifragmentaria del húmero mientras paseaba a su perra, y se vió obligada a dejar todas sus actividades, lo que incluyó cancelar la temporada de Una semana nada más, la obra que protagonizaba.

Así dijo: “Vengo a poner la carita. Sigo de reposo con mi cabestrillo y parecería que hoy a la tarde arrancaría kinesiología. Día 15 después de la operación. Recién hoy podría decir que se me fue un poco el dolor, un poco, estoy medicada igual. Tuve un posoperatorio doloroso, pero bueno. Estoy contenta, positiva, agradecida. Ya pasó lo peor”. Además, se mostró optimista por los pasos a seguir. “Buen día, terrícolas, hacía mucho que no aparecía, sigo de reposo. Hoy me sacaron los puntos y parece que esta tarde arrancaría kinesiología, cosa que me tiene emocionada, motivada”, expresó.