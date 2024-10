Damián Betular: “El programa es una bomba”

Bake Off Famosos lidera el rating de la televisión argentina y es en donde Damián Betular, una vez más, logra capturar todas las miradas gracias a sus comentarios ácidos y alegría. En exclusiva hablamos con él para saber detalles de su presente.

—No quiero que me digas “nos llevamos todos bien y todos son buenos, decime”, ¿quién se está portando mal? ¿Quién está haciendo todo mal? ¿Quién está haciendo lío?

—¿Quién está haciendo lío? Te lo voy a decir ya, directamente. Portarse mal… y Mariano Iúdica y Damián De Santo, se puede agregar al grupo y ahora que lo estoy viendo. Después hay otro grupito de una dupla misteriosa que son Gastón Edul y Nacho Elizalde, como los jóvenes quilomberos también, se hacen los cool, los bajo perfil y son bravos.

—Ya los conocías vos…

—Sí, por supuesto, pero se hacen los modernos. Hay un capítulo que Elizalde, que ya lo van a ver, él quiere salvarse de su torta diciendo que es moderna…

—Y debe ser horrible…

—No, es moderna.

—Bueno, contame un poco esta experiencia de Bake Off, pero con famosos, ¿tenías ganas de que suceda? ¿Tenías ganas de que vuelva a hacerse con Wanda Nara también?

—Nosotros habíamos hecho tres temporadas acá de amateurs y la verdad que estoy muy feliz. El año pasado tuve la oportunidad de hacer Bake Off Famosos al horno en España y ahí cuando vuelvo tenemos una reunión para el 2024 con Darío Turovelzky y con las autoridades del canal para ver qué hacíamos. Me llamaron finalmente para esta edición y ahí empezó toda una lista de participantes que quería que participaran, de famosos que llamé y traté de convencer. Con algunos de ellos lo logré y otros no.

—Es un dream team soñado…

—Karina Jelinek; Andrea del Boca, que vuelve después de muchos años de no estar en la tele, es una estrella de la televisión argentina; Mariano Iúdica, un conductor espectacular; a Verónica Lozano, que entre grabación viene, compite, vuelve; Ángela Leiva; el rock de Javier Calamaro, Cande Molfese, que es una revelación; Eliana Guercio que es mi Judith Gabbani, es la reencarnación.

—Y que además dice que no le gustan los postres…

—Atrevida.

—¿La chocotorta es una torta?

—Es una torta bien hecha. Aparte es una torta Argentina que pueden hacer todos y que tiene un ingrediente que para mí no puede fallar, que hasta para construir una casa y que es el dulce de leche.

—El otro día estaban diciendo que no es una torta y que le inventaron para poder hacerla con los chicos…

—Y bueno, está bien, los chicos pueden hacer tortas, y acá no usan el horno. Entonces por qué no pueden hacer una torta, para mí hay un momento que hay que dejar de opinar tanto.

—Pero somos argentinos…

—Y sí, pero yo creo que es una torta y sos feliz, está bien. Escúchame es una torta sin horno, que tiene dulce de leche, tiene pocos utensilios de cocina y la puede hacer desde un nene hasta un grande. Que sean felices, es una torta.

—¿Expectativas?

—Un montón, todas. Estoy muy sorprendido, nos dijeron que estrenábamos a las 22, que es un horario que amo, me gustan las cosas redondas, estoy muy contento. Estamos viendo porque yo nunca me junté con nadie para ver un primer capítulo, y Wanda dice que si nunca lo hice no lo vamos a hacer. Quiero que vean el programa porque es una bomba.