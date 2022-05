Dan Stevens: “Mis recuerdos sobre el caso tenían que ver con Todos los hombres del presidente”

El talentoso Dan Stevens, protagonista de éxitos como Downton Abbey, Legion, La bella y la bestia y Colossal, entre otras, es parte del elenco de la nueva serie de StarzPlay,Gaslit. Esta tiene como eje una visión moderna del escándalo del Watergate que se centra en las historias no contadas y los personajes olvidados del escándalo. Expone desde los subordinados torpes y oportunistas de Nixon hasta los fanáticos desquiciados que ayudaron a cometer sus crímenes y los trágicos denunciantes que acabaron por derrumbar toda la empresa podrida. Sobre la serie, protagonizada por Julia Roberts y Sean Penn, que estrena episodios cada domingo, diario Hoy habló con el actor.

Gaslit tiene como personaje central a Martha Mitchell (Roberts) una gran personalidad y una mujer que nunca se queda callada, perteneciente a la alta sociedad de Arkansas y esposa del fiel fiscal general de Nixon, John Mitchell (Penn). A pesar de su afiliación al partido, es la primera persona que hace sonar públicamente la alarma sobre la implicación de Nixon en Watergate, lo que hace que tanto la presidencia como su vida personal se desmorone. Como fiscal general, John Mitchell es el asesor de mayor confianza y el mejor amigo de Nixon. Temperamental, malhablado y despiadado -pero irremediablemente enamorado de su famosa esposa- se verá obligado a elegir entre Martha y el Presidente.

Gaslit tiene a Stevens como John Dean, Betty Gilpin como Mo Dean, Shea Whigham como G. Gordon Liddy y Darby Camp como Marty Mitchell, y está basada en la primera temporada del podcast Slow burn, aclamado por la crítica, creado y producido por Robbie Pickering. Matt Ross dirige la serie y es productor ejecutivo de la misma. Sam Esmail, a través de su acuerdo global con UCP, y Chad Hamilton son los productores ejecutivos bajo su bandera de producción Esmail Corp. Roberts es la productora ejecutiva bajo su marca Red Om Films, junto con las productoras co-ejecutivas Lisa Gillan y Marisa Yeres Gil. Anonymous Content y Gabriel Roth y Josh Levin, de Slate, también son productores ejecutivos de la serie. Leon Neyfakh, quien creó el podcast, fue consultor del proyecto. Gaslit está producido por UCP, una división de Universal Studio Group, para STARZ.

—¿Cuándo supiste que querías ser actor?

—Oh, por Dios, desde muy pequeño, descubrí que podía actuar y eso podía transformarse en un trabajo.

—Tenés una vasta experiencia en cine, teatro, televisión, ¿hay alguno de esos soportes que preferís más que otro?

—Creo que hoy en día, las diferencias entre roles para cine, teatro, televisión, casi no existe. Obviamente la experiencia del teatro, de estar ahí con el público, en vivo, en el mismo momento, es única e increíble, amo eso, y en los primeros años me dediqué mucho al drama teatral, por lo que espero regresar a algún escenario pronto. Igualmente debo decirte que me divierto mucho explorando cada soporte y medio.

—¿Qué recuerdos tenías sobre el caso Watergate?

—Principalmente, como todo el mundo, mis recuerdos tenían que ver con Todos los hombres del presidente (libro de no ficción escrito por Carl Bernstein y Bob Woodward, dos periodistas de The Washington Post que investigaron el escándalo Watergate). Es decir, el ángulo de estos periodistas cubriendo el escándalo, y claro que después escuché el podcast en el que se basa la serie, que va mucho más de las complejas conexiones e intrigas sobre los personajes y que muchos lo olvidaron cuando pensamos en el caso Watergate, que además se dio en un momento increíble y fascinante de la historia.

—¿Qué creés que actualiza la serie en tiempos de fake news y crisis política?

—Creo que ayuda a comprender que esto que mencionás no es nuevo, entendiendo esto como base de los escándalos mediáticos, de cómo los medios se ponen intensos para ampliar los escándalos, en tiempos de corrupción, por lo que creo que es muy relevante en cualquier país y en cualquier administración, apoyando a que las personas puedan hablar libremente, y que siempre es un buen momento para hacer las cosas bien.

—Además del trabajo que ya tenía el guión, ¿qué trabaio de investigación hiciste para componer tu personaje?

—Por suerte hay muchos libros escritos por los protagonistas de la historia real, como el de John Dean, Blind ambition: The White House Years, que fue muy estimulante, y detalles de otros libros y biografías, u otro libro, que salió el año pasado, como King Richard: Nixon and Watergate, an american tragedy, de Michael Dobbs, además de imágenes de archivo, muchas, y claro, las apariciones de John Dean en CNN, todo fue de gran ayuda y muy valioso.

—¿Cómo te sentís con el lanzamiento mundial de la serie?

—Es muy excitante y espero que la gente de todo el mundo pueda verla y hacer paralelos con sus propios gobernantes. También creo que hay algo universal en cómo se representan los personajes, sus estereotipos, también la corrupción, y cómo son las relaciones con las personas cercanas al poder.