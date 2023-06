Daniel Kyri: “Amo el personaje”

Para celebrar el día de la serie, la señal Universal TV preparó un especial con sus mejores shows, entre ellos Chicago Fire, que culmina su exitosa temporada 11. En la propuesta, el talentoso Daniel Kyri encarna a Darren, uno de los arriesgados bomberos. Con él habló diario Hoy en exclusiva.

—En Argentina hace días se celebró el Día de los Bomberos y vos venís hace tiempo encarnando a Darren. ¿Cómo revalorizás la profesión desde tu participación en el show?

—Creo que los bomberos son unas de las personas más increíbles del planeta. Estoy muy cerca de un par de bomberos ahora, porque mucho de lo que contamos en el show tiene que ver con bomberos en la vida real, y algunos hasta son parte de la serie. Y cuando necesito saber cómo hacer algo como Darren Ritter, esos chicos siempre están ahí para ayudarme, y he aprendido mucho de ellos, incluyendo algunas historias de su tiempo y servicio, y estoy realmente orgulloso.

—¿Qué aprendiste sobre la profesión? ¿Cómo preparás tu personaje con el conocimiento que obtenés sobre estos bomberos?

—Cuando veo algo nuevo para mi personaje en la página del guion, voy a Internet e intento encontrar videos de los bomberos reales haciendo eso, o demostrando cómo se ha hecho, o incluso explicando por qué pueden usar un instrumento y no otro. Y usualmente intento ver eso un par de veces para enternderlo en mi cabeza. Y luego, cuando voy a trabajar, puedo hacer más preguntas, si tengo alguna, a nuestro productor de consultas, que es un jefe de bomberos retirado llamado Steve Chikorotis. Y eso hace que sea una representación más auténtica y realista de las diferentes maneras en las que un bombero puede salvar vidas.

—¿Qué es lo que más te gusta de Darren?

–—Amo el personaje, y también la manera en la que ha crecido durante las temporadas. Es una persona que realmente aprende de sus errores y los irá corregiendo. Y al ser una persona que no es necesariamente como soy en mi vida real, es algo que me inspira. Así que es muy divertido poder mostrar eso en la pantalla.

—¿Y cómo descubrís nuevas facetas de Darren?

—Creo que uno de los principales beneficios de jugar a este personaje a largo plazo es que puedes desafiarte a vivir muchas vidas a través de una, porque no hay manera de que el yo soy hoy sea el mismo de hace cinco años. Hay ciertas cosas que hice en ese momento que no haría ahora. Así que trato de invertir mucho tiempo con un personaje y su humanidad, y sus cambios, y su crecimiento; creo que él me sorprende. Creo que los escritores me sorprenden. Creo que las personas con las que trabajo día a de día en cámara y detrás de cámara me sorprenden. Y eso es solo la naturaleza humana. Y si yo estoy presente y en el momento y enfocado en lo que quiere mi personaje, el potencial para que me sorprenda a mí mismo es realmente muy alto también. Y es algo que ha sucedido varias veces en mi rol en este show hasta ahora. Es solo inherentemente parte del trabajo cuando lo haces bien. Y creo que siempre es un desafío. Pero es un gran desafío que enfrentar.

—Sin spoilers, ¿qué podés adelantar sobre el final de esta temporada?

—Es un final intenso y la gente va a estar preocupada y triste. Creo que solo puedo decir que estuve gritando al verlo, aun sabiendo lo que iba a pasar. Así que solo puedo imaginar que para el público va a ser intenso.

—Además de Chicago Fire, que seguramente te lleva mucho tiempo, ¿estás trabajando en algún nuevo proyecto?

—Sí, estoy trabajando en música que voy a lanzar al final de este verano. Estoy en el proceso de terminar un par de canciones ahora con mi productor, y estamos muy emocionados de introducir al mundo esa parte de mí. También tengo un filme corto que produje, llamado El agujero, que está haciendo recorrido por el circuito de festivales.