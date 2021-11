Daniel Sunjata ingresa al mundo de la mafia

Ayer estrenó Power Book II: Ghost, que revela grandes desafíos y dilemas éticos para sus personajes, y en donde Daniel Sunjata se suma como Meka, un siniestro personaje. Con él habló Hoy para saber más detalles de la propuesta.

—¿Qué es lo que más te gusta interpretar del personaje y qué no?

—Lo que me gusta más de Meka es lo diferente que es a otros personajes que hice hasta ahora. Es un chico malo, pero tiene aspectos humanos. Al mismo tiempo, no tengo nada que no me guste, me gustó mucho hacerlo y no lo sentí como un trabajo.

—La temporada la grabaron en plena pandemia, ¿cambia mucho para un actor esto?

—La producción, el canal, 50 Cent, todos, pusieron a los actores en un lugar a salvo; lo mismo al equipo, fueron muy cuidadosos, al máximo. Al mismo tiempo trataron de que esto no sea algo dificultoso, hicimos lo que había que hacer tratando todos de estar a salvo, y nada nos impidió divertirnos y ser creativos.