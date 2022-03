Dave Grohl admite su admiración por las Spice Girls

El frontman de Foo Fighters protagonizó una entrevista en The Late Late Show with James Corden y reveló que su banda estuvo muy cerca de reversionar uno de los éxitos de la banda femenina ícono de los 90.

El músico confesó que siempre ha sido un gran admirador de las Spice y señaló: “Me encantaría hacer una versión de Foo Fighters de 2 become 1. No estoy bromeando, amenazamos con sacarla hace 20 años, me fascina esa canción”.

Por otro lado, dijo que desde hace 20 años sufre problemas de audición, y que utilizar barbijos en pandemia lo afectó mucho. Grohl afirmó que es capaz de escuchar la música en el escenario y en el estudio, pero que si estuviera sentado con una persona en un restaurante, no podría entender una sola palabra. “He estado leyendo labios durante 20 años”, expresó.