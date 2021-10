Diane Lane, tras el último hombre

La icónica Diane Lane es parte de Y, the last man, que puede verse en Star+, adaptación de la clásica novela gráfica. “Me sorprendió la cantidad de fanáticos que tiene la novela gráfica, y si bien no tengo mucha experiencia en series, ésta fue muy gratificante para mí, y además ha sido una bendición tener trabajo en esta época complicada”, cuenta en la presentación del show.

Consultada sobre por qué funciona este género “apocalíptico” dice: “Hay muchos fanáticos del horror, muchos subgéneros, algunos mejores que otros, pero todos hacen que no puedas levantarte de la silla, no sé por qué, pero creo que esto nos une con nuestros miedos sobre la pandemia, y es probablemente mejor que estar atemorizado por las noticias”.