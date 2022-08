Diavlo: “Conozco la música electrónica desde muy chico”

Durante una entrevista con diario Hoy, el disc jockey conocido como Diavlo reveló los planes y proyectos del presente.

—¿Bajo qué circunstancias te adentraste en el arte?

—Básicamente conozco la música electrónica desde muy chico. Desde los 3 o 4 años ya tenía indicios de que lo mío era la música. Fui a clases de piano, guitarra, teoría musical y percusión. Siempre escuchando todo tipo de género, apreciando lo mejor de cada uno y disfrutándolo por igual. Aproximadamente a los 9 o 10 años, conocí el mundo del hip hop y empecé a meterme en la cultura. Empezando a escribir y cantar mis canciones, metiéndome en el mundo del rap, trap y el freestyle. A los 16 años, fui a mi primera fiesta de música electrónica y conocí un universo nuevo y distinto. Siempre me llamó la atención la música electrónica y también siempre quise meterme en ese mundo. Obviamente lo que yo escuchaba antes era un género de electrónica más tirando hacia el EDM en esos tiempos, pero luego al adentrarme en las fiestas me fui iniciando en lo que era el underground; me fue interesando y sorprendiendo más y más ese sonido. En 2017 me descargué un programa llamado FL Studio, y empecé a crear beats y maquetas sin tener mucha idea, a puro tutorial, y me encantó. A partir de eso ya sabía que eso era lo que quería: crear mi música y que pueda ser escuchada y bailada por la gente. Hasta que en 2019 decidí meterme en una carrera de producción musical (en la que sigo cursando actualmente) en la reconocida academia Arjaus, para hacerlo profesionalmente.

—¿Cómo definís el estilo de tu obra?

—Actualmente tengo un estilo musical muy basado en los movimientos de bajo, percusiones y vocales. Es decir, voy manteniendo sensaciones entre alegres y oscuras, generalmente con ritmos como el tech house, pero yéndome también por el lado del minimal tech y minimal deep tech, opciones un poco más musicales y con más variantes melódicas. Desde que me gusta la electrónica, desde muy chico, me he influenciado con la música de David Guetta, Hardwell, Avicii, y muchos más del mainstream de ese tiempo. Luego, cuando me metí en el underground pude influenciarme por otros como Pawsa, Latmun, Solardo, Wade, Martín Ikin, Vanilla Ace, Máx Kernmayer, Chris Lake, entre otros.

Y con artistas como Rossi, Mhod, Londonground y Chris Stussy, entre otros, por el lado del Minimal. Hoy en día estoy acudendo a un estilo más percusivo, de la línea de Marco Carola, Waff, Stefano Nofferini, entre otros, pero igualmente estoy encontrando mi propio sonido, generando una mezcla de distintos componentes que me agradan de esos géneros.

—¿Por qué elegiste identificarte con ese apodo?

—Mi nombre surgió por algo muy simple: soy de Independiente.

—¿Qué obra estás promocionando en la actualidad?

—Hace no mucho saqué un EP de tres tracks, dos que fueron en colaboración con un artista local y un remix de un músico de la provincia de Santa Fe. Próximamente estoy por lanzar otro en colaboración con un artista de la escena platense, más un remix de un artista que la viene rompiendo en sus producciones. Me pueden seguir en todas las redes como @diavlomusic, incluido un set en YouTube con el nombre Diavlo Set Live Crobar con una producción excelente, en uno de los mejores clubes del país.