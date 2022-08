Eve Best: “Nunca había visto la serie original”

Basada en el libro Fuego y sangre, de George R. R. Martin, la serie House of the dragon, de HBO Max, llega mañana. Ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Game of thrones, narra la historia de la Casa Targaryen. Protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Rhys Ifans y Eve Best, que encarna a la princesa Rhaenys Velaryon, y con quien diario Hoy habló antes del estreno.

—¿Qué podés adelantar de tu personaje?

—Mi personaje se llama Princesa Rhaenys Targaryen. Lleva el subtítulo de “la reina que nunca fue”. Cuando llegó el momento de entregar el trono, había dos posibilidades para el próximo gobernante: ella y su primo Viserys. Ella era la candidata más fuerte en términos de cerebro, experiencia y temperamento. Era una apuesta segura. Sin embargo, fue rechazada y superada en las votaciones por el hecho de ser mujer. Así que ahora se encuentra en la posición extrañamente frustrante de ser una de los miembros de la realeza de mayor rango en la corte y no tener nada que hacer.

—¿Cómo es la corte?

—Es un patriarcado muy muy fuerte. Los hombres están a cargo: la toma de decisiones, las aventuras, el gobierno. El papel de las mujeres en la corte es bastante limitado, parecen estar relegadas a servir vino e intentar sobrevivir a un peligroso parto. La princesa Rhaenys está casada con un marino, él está afuera explorando, luchando, afrontando retos y aventuras, o debatiendo en el consejo, mientras ella está en casa cuidando de los niños. No es una historia desconocida. Para la princesa Rhaenys, que es alguien con tanta inteligencia e ingenio y formación y antecedentes, tal perspicacia política y vigor, creo que debe ser intensamente frustrante. Ella también es una jinete de dragón, lo que viene de la mano de una especie de tremendo poder y habilidad. Así que cuando la conocimos por primera vez, sentí que posiblemente estaba un poco aburrida.

—¿Se siente maltratada, resentida?

—Ella trata de no llevar esa insignia. También es una política brillante y sobresale en el juego, pero es difícil. Y en el fondo creo que hay una gran vulnerabilidad. Cuando empezamos tuvimos algunas conversaciones sobre Hillary Clinton, hay algunas resonancias ahí: ¿cómo se sufre una derrota tan mortificante? Se sentía como si hubiera una especie de herida fundamental en el núcleo, siempre la pregunta: ¿fue el patriarcado o fui yo? ¿Cómo se puede superar eso, en su contexto, y levantarse y seguir adelante? ¿Y forjar algún tipo de papel para uno mismo de forma elegante y útil? Es difícil. Parte del trabajo consiste en no guardar ese resentimiento y que no se convierta en algo amargo y complicado.

Pero es inevitable que esas cosas sigan ahí. Ryan Condal y Miguel Sapochnik me engancharon en la primera reunión que tuvimos. Dijeron que en el corazón de la serie está la frase de la princesa Rhaenys que le dice a Rhaenyra: “Los hombres preferirían que el reino se quemara antes que ver a una mujer ascender al Trono de Hierro”. Es poderosa y terriblemente relevante hoy en día. Es ridículo, realmente, que siga siendo relevante.

—¿Cómo te preparaste para un papel como este?

—Aprendiendo la letra. No tenía ningún contexto para ello porque nunca había hecho nada de esta envergadura. No tenía ni idea de la enormidad de Game of thrones. Hacía años que no tenía un televisor y nunca había visto la serie original. Así que llegué a ella a ciegas, y lo primero que conocí fueron las escenas que me enviaron para la audición. Todo era muy reservado y no se nos daba ninguna información, ni siquiera el nombre de la serie. Pero recuerdo que me gustó el guion, y luego me gustaron Ryan y Miguel cuando los conocí. Hablamos de que la esencia de la serie era la trayectoria fundamental del colapso del patriarcado. La gente me hablaba de su magnitud, pero no tenés ni idea de cómo es realmente hasta que empezás.