Gran expectativa por el estreno de "House of the Dragon"

"House of the Dragon", la esperada precuela de la exitosa serie de fantasía medieval "Game of Thrones", tendrá su estreno este domingo en la señal premium HBO y la plataforma HBO Max con una vuelta al universo creado por George R. R. Martin a través de las furiosas internas en la poderosa familia Targaryen y una trama que "gira alrededor de las líderes femeninas o, mejor dicho, la falta de ellas".

"Uno de los temas que plantea la historia es cómo, si sos una mujer que busca dirigir o gobernar, podés convencer a los varones de que sos capaz de hacerlo, y me parece que es una cuestión extraordinariamente pertinente en la actualidad", aseguró en diálogo con Télam y otros medios internacionales Emma D'Arcy, intérprete de género no binario que da vida a Rhaenyra Targaryen, uno de los personajes que protagonizan la narrativa.

En sintonía con la mirada que lenta pero firme y necesariamente se hace lugar en la industria audiovisual, Martin convocó al guionista y productor ejecutivo Ryan J. Condal para adaptar su novela "Fuego y sangre" al formato televisivo con una lectura vinculada con claridad a las problemáticas de género y al machismo, que aunque plasmadas en un mundo tan ficticio y lejano como el de Westeros, no dejan de delinear evidentes paralelismos con fenómenos sociales que interpelan a las audiencias contemporáneas.

"También aparece el tema de los derechos de las mujeres a la autonomía de sus cuerpos, algo que es totalmente relevante y actual", comentó D'Arcy sobre otro de los elementos que surgen a lo largo de la trama, por momentos a través de crudas escenas que condensan la forma en que las esposas son no más que vasijas destinadas a la reproducción, aunque eso pueda costarles la vida.

En tanto, con escenarios visualmente ambiciosos, dragones por doquier, traiciones, secretos y muchos más elementos fácilmente identificables por las y los seguidores de "Game of Thrones" y que pretenden atraer a nuevos públicos, "House of the Dragon" expone desde un inicio el conflicto principal que tendrá fortuitas y críticas ramificaciones a lo largo de los diez episodios que conforman la temporada.

Ryan Condal no sólo fue responsable de la adaptación de la novela, sino que también ocupa el rol de showrunner junto a Miguel Sapochnik, realizador inglés de origen argentino que ya había tenido un exitoso paso por la serie original cuando dirigió los dos últimos episodios de su sexta temporada, lo que le valió el reconocimiento en los premios Emmy.