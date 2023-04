Dick Verdult presenta su nueva película

If yes, okay, del realizador holandés Dick Verdult, se verá por primera vez mañana en el Bafici. La película cuenta la vida de una joven de clase acomodada que reniega de sus orígenes y lucha con sus padres.

“Me pareció interesante el territorio de los ricos y hablar de cómo los hijos, con frustraciones, en vez de decirle las cosas a sus padres lo hacen en las redes sociales. Entonces ese proceso de autocorrección en la familia se degradó y me pareció interesante hablar de eso y en el terreno de los millonarios y cómo esos jóvenes luego continuarían con sus vidas”, comentó el realizador.

El festival que abrió ayer con la proyección de Continuum - La playa, de Mariana Bomba, y Último recurso, de Matías Szulanski, sigue hasta el 1° de mayo con 400 ­proyecciones.