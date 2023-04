Mentor Joglan, el barman del momento

Formado como barman e influencer, Mentor Joglan conquista el universo digital gracias a su carisma y por la enseñanza que aplica a través de su oficio, donde muestra las recetas para hacer cócteles en el calor del hogar o donde sea.

Con respecto a ello, declaró: “Después de 12 fascinantes años trabajando como bartender en las noches y dando clases de día, entendí una cosa: hay que hacerla fácil porque muchos clientes preguntaban cómo replicar mis recetas en sus casas. Otros querían ser ­bartenders los fines de semana, pero les daba miedo pensar que sería muy difícil aprenderse todos los cócteles clásicos. Entonces allí se me ocurrió la idea de hacer el primer curso de coctelería online para ­principiantes. Quise que fuera gratuito para que toda persona que quisiera dar sus primeros pasos pudiera hacerlo. El curso en semanas se hizo viral en redes y los miles de seguidores empezaron a llegar. Me siento muy agradecido”.

Vale mencionar que el hombre fundó su propia academia, pero también se encuentra a cargo de un programa que trabaja en la inserción laboral de jóvenes que se emplean en el sector gastronómico. Asimismo crea contenidos para las redes sociales y difunde sus videos de forma gratuita para que todos puedan aprender el oficio.

—¿Bajo qué circunstancias te adentraste en este oficio? ¿Cómo se dio el ingreso a tu carrera profesional?

—¡Arranqué muy joven! Cuando tenía 18 años recién cumplidos. Por otro lado, siempre me gustó la interacción social, siempre mi rol era el del amigo del grupo que hacía los tragos, que quería trabajar, pero divirtiéndome, así que conseguí el vehículo perfecto: el bar.

—Con tantos años en este camino, ¿qué podrías recomendarles a los que deseen incursionar en esta ­profesión?

—Para empezar les diría que es muy importante... ¡comenzar ya! Así sea lavando los vasos, pero comenzar. De esta manera, la ventaja es que por la noche hacés tantos tragos que, aunque no tengas experiencia, aprendés muy rápido por la repetición constante, terminás dominando el oficio en semanas sin darte cuenta.

—¿Cuál es tu mensaje para los jóvenes? ¿Qué destacás como leyenda o consejo para estas generaciones que buscan seguir tus pasos?

—Les digo que inviertan tiempo en los estudios. Sucede que en nuestro oficio, la mayoría no está profesionalizado. Por lo que una persona que no solo trabaja, sino que se capacita de forma constante, muy rápido ocupará los puestos mejores pagados de la industria. Ya no hay excusas, porque tienen mi curso de coctelería gratuito y online, que además entrega un certificado. Lo pueden encontrar en mi canal de YouTube.

—¿Qué destacás de tu carrera ­profesional? ¿Cuáles son las principales características que podés enunciar en un oficio tan especial?

—En especial, te diría que lo que me destaca es que descubrí mi propósito, enseñar y compartir mi experiencia con otros para guiarlos en el camino del bartender. También me apasiona el liderazgo por lo que mi forma de enseñar es ­integral no solo voy a las recetas yo formo profesionales y esculpo conductas, eso sin duda se ve reflejado en toda mi gente. Destaco el hecho de que crecer en las redes sociales me dio el privilegio de llegar a miles de personas en todo el mundo, eso permitió que las marcas se acercaran y ahora colaboro con ellas para aportarle valor a mi comunidad.

—¿En la actualidad cuáles son tus ocupaciones principales?

—Estoy dirigiendo tres proyectos. Primero, soy CEO de la Academia Bartender, donde mi rol toma sentido. En lo principal, me involucro en desarrollar a mi equipo de trabajo y nuestra comunidad. Junto a los compañeros de trabajo estamos construyendo una cultura bartender con la misión de llevarla presencialmente a toda la Argentina y posteriormente a Latinoamérica. Así, la Agencia Bartender hoy canaliza cientos de puestos de trabajo tanto fijo como eventual. Nuestra misión es la de facilitarles trabajo de calidad a nuestros alumnos, es algo que me llena mucho y que nos permite aportar a toda la industria.

Lo tercero es la creación de contenido. Es decir, inicié como profesor y hoy también entretengo. Me gusta poder agregar valor educativo, pero de una forma que las ­personas puedan divertirse. Yo sé que hay millones de personas que quisieran aprender coctelería, pero aún les parece muy complejo. En este sentido, la misión es facilitar ese proceso. Si estás leyendo esto, te invito a iniciar mi curso de ­coctelería gratuito en YouTube: @mentorjoglan.