Diego Ramos: “Sex superó lo que imaginábamos”

El talentoso y multifacético Diego Ramos no se detuvo nunca en medio de la pandemia y, actualmente, sigue sumando proyectos y actividades. En diálogo con diario Hoy, cuenta detalles de su carrera y lo que el 2020 le dejó. No fue un año fácil para nadie, complicó proyectos y detuvo obras. De hecho, Ramos tenía en cartel Quién retiene a Quién, con dirección y puesta en escena suya y con un elenco de talentosos artistas como Laura Oliva, Florencia Otero y Cristina Alberó.

Además, preparaba para Net TV, donde diariamente conducía un magazine, una competencia de drag queens que buscaba a las más “divertidas y glamorosas” y que tuvo que detener su producción.

Al reciente estreno de La Compañía, bajo la atenta dirección de Ricky Pashkus, en donde compartió escenario con figuras como Miss Bolivia, Roberto Peloni y Josefina Scaglione, la continuidad con la obra Sex, dirigida por José María Muscari y Mati Napp, con una “troupe” de actores, bailarines e influencers, y la reposición de Educando a Nina, ahora agrega Auto Sex, para delirar a los espectadores de una manera distinta en un show que promete “calentar motores”.

—¿Cómo se cambia el chip para encarar una propuesta teatral distinta y presencial, ya que venías a pleno trabajando con Sex Virtual y sus derivados?

—No es complicado, es pura alegría, es hacer teatro en un teatro, con gente muy talentosa, me encantó, me encanta hacerlo y es acercar un poco el teatro a la gente, que está muy complicado. Esto es una función de teatro y no te enterarás hasta el final qué genera. Estamos con una gente tremenda. Me llamó Ricky

Pashkus, nos llevamos muy bien, tenemos un vínculo bárbaro, es un gran emprendedor que no para, no se queda tranquilo, gracias a Dios, y ojalá uno tuviera esa fuerza, porque a mí me llamas para hacer, hago, pero no sé si tengo ese espíritu emprendedor.

—¿Se complica el hecho de trabajar sin el feedback instantáneo con la gente? Porque en Sex sí tenes eso a través de las redes y las reacciones en tiempo real…

—Sex ni siquiera entra en la categoría streaming, son tres días a pleno, con mucha interacción, similar a lo que teníamos en Sex presencial; la impronta que puede generar la gente y el vínculo con el público determina el cierre a la experiencia.

—En el último tiempo te convertiste en uno de los grandes referentes del teatro musical. De hecho, dirigiste y protagonizaste varios. ¿Qué encontrás en este género que tal vez no te ofrecen otros espacios?

—Encuentro un desafío y un placer muy grande, cuando está bien hecho está buenísimo porque atraviesa tres tipos de lenguajes, el hablado, el cantado y el corporal, y cuando funciona, me encanta. Hace tiempo que trabajo y actúo, dirigí cuatro, uno antes de la pandemia, no hay nada que me guste más. Cuando escuchas afinar a la orquesta, hablar a los actores, me encanta.

—De todos los roles que tenés y ejercés, ¿hay alguno que te guste más o que prefieras sobre otro?

—Dirección y conducción me encantan, pero dirección fundamentalmente.

—¿Hay alguna obra que te gustaría traer al país para actuar o dirigir? ¿Soñás con llevar al teatro a alguna en particular?

—No te podría decir una, hay muchas y muchas muy interesantes de ver y de hacer, las más famosas vienen muy instaladas y tenés que hacerlas así, a mí me gusta darles una vuelta de tuerca. Son muchas las que me gustan.

—¿En qué quedó el reality de drag queens que venías preparando y anunciando?

—Tenemos que esperar a que se termine la pandemia, íbamos a arrancar, estábamos en precasting cuando comenzó la cuarentena y era todo novedoso, nuevo y no sabíamos qué iba a pasar después de quince días, y ahora nos estamos recién reacostumbrando a estar cerca, a un metro y medio, habría que ver qué formato acepta hacerlo en esta nueva normalidad, y si no esperar.

—Pero se hará…

—Sí, porque tienen mucho show y que los participantes estén cerca, así que tenemos que esperar.

—Con Sex se reinventan una vez más, se viene Auto Sex y ya solo falta Sex a domicilio…

—Ojo con Sex a domicilio, está bueno (risas).

Algunas reflexiones sobre un año complicado

Mientras otros artistas aminoraban el ritmo de trabajo, Diego Ramos continuaba a pleno como conductor televisivo y los fines de semana en Sex Virtual, encabezando la troupe elegida por Muscari. Pero no todo fue trabajo y reconocimiento, en medio de la pandemia, tanto él, su madre y su padre, contrajeron Covid-19, y su padre no pudo seguir adelante. “Mi papá, lamentablemente, no le pudo ganar. No me gusta aleccionar, pero si estás pensando mejor lo tengo y me lo saco de encima, te cuento que no está bueno. No sabés quién se puede contagiar y cómo le va a afectar”, escribía oportunamente en sus redes sociales.

—¿Qué te dejó el 2020?

—Que fue un año feo para todos, económicamente hablando, familiar, laboral, anímico, a todos nos pegó por algún lado y nos pegó feo. No sé si me dejó enseñanzas, porque en realidad no necesité perder un montón de cosas para darme cuenta que las necesitaba en mi vida, y tampoco hice nada para que esto sucediera. Sí me ayudó para pensar en el cuidado, propio, el de las otras personas, no sé si me deja grandes enseñanzas o está hecho por algo, yo esa frase “todo pasa por algo” no creo que es tan así. Lo que más me deja son cuidados, de acá en adelante.

El éxito del 2020, ahora arriba del auto

Auto Sex, con entradas en Ticketek, es el espectáculo que debutará este 21 de noviembre a las 23.30 horas en AutoCine de Mandarine Park.

—Arrancan con Auto Sex…

—Es un autoteatro, llegás en tu auto, con tantas personas puedan subir con cinturones de seguridad, se paga la entrada por auto, y vas a ver una experiencia como en Sex presencial o virtual, con mucho impacto visual, coreográfico, canto, música, humor, interacción con vos y con tu auto, conectas la radio a cierta frecuencia y lo ves, es un lugar abierto y desde tu auto ves todo. Esta versión tiene más de recital que de teatral, digamos.

—¿Cómo imaginás la experiencia? Recibirán bocinazos y luces en vez de aplausos…

—La verdad que no sé, porque las dos versiones anteriores, hasta que no llegó el público y sucediera lo que sucedió, no imaginábamos nada. En el presencial hasta que no ví cómo la gente circulaba entre nosotros no sabía que iba a ser, lo mismo con la virtual, en donde superó lo que imaginábamos con la creación de una comunidad sexual donde la gente participa muy activamente, y acá vamos a ser sorprendente cómo la gente manifiesta que le gusta, está entusiasmada, fantaseada o divertida. Seguramente con bocinazos y gritos.