Durísima y picante respuesta de Cinthia Fernández a la China Suárez

Las cosas están bravas en el condado. Durante la tarde del viernes, se conoció que Eugenia “la China” Suárez le había enviado una carta documento a Cinthia Fernández, intimándola por una serie de tuits. Pues bien, ahora la que respondió con munición pesada fue Cinthia. Primero lo hizo a través de un video extenso en sus redes, en el que dijo: “Estás al límite, es una pendejada lo que hiciste. Es la opinión de un hecho público. Vos te reíste del motorhome en un video que vos publicaste. Me enviás una carta documento a mi domicilio, lo cual me da muchísima gracia”. Y agregó: “¿Tanto tiempo al pedo tenés? ¿No estabas componiendo una canción, de esas maravillosas que hacés vos?”. “Vos, mami, provocás. O al menos a mí me pareció. A una mujer que te volvió a abrir las puertas de su casa, la cual sanó (por Pampita). Vos no sos un angelito. Se habla más de las ocasiones amorosas tuyas que tuviste que, casualmente, eran con gente que estaba en pareja”. Además de ello, luego del video, Cinthia fue consultada por un movilero y dijo: “Es que ya me cansé. La otra la volvió a integrar a la familia después de que estuvo con el marido en el motorhome, o sea que el marido y ella destruyeron una familia”. Y por si faltara más, quien agregó leña al fuego fue nada más y nada menos que Yanina Latorre. En un tuit, haciendo referencia a la notificación judicial que le mandó la China a Cinthia, escribió: “Jajajaja, pobre la China... Se la pasa yendo al correo. Qué al pedo está”.