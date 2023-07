¿Celos entre Wanda Nara y su estilista Kennys Palacios?

El reconocido estilista, partenaire y confidente de Wanda Nara está en pareja con otro reconocido estilista, Fer “El Pollo” Tarruella. Ocurre que Tarruella es el peluquero de Nora Colosimo, la mamá de Wanda. Y ya trascienden los rumores de que Wanda estaría un poco celosa por este nuevo amor de Kennys. La periodista Nancy Duré fue una de las que se expresó sobre esto, diciendo que se trata de un “conflicto de intereses”. Y amplió: “Kennys, al ver que Wanda no la apoyaba en su nuevo romance, le dijo ‘pero yo te banqué hasta con L-Gante y vos no me bancás en ninguna’”. Por ahora Wanda no salió a decir nada, por lo que todo es un misterio.