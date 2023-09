Eduardo Crespo reflexiona sobre el 5° Ficer

Del 6 al 9 de septiembre, en Paraná, Entre Ríos, se desarrolló la quinta edición de Ficer, Festival Internacional de Cine de Entre Ríos. Su director artístico, el realizador entrerriano Eduardo Crespo, contó a Hoy, en exclusiva, sus reflexiones sobre la edición.

“El festival, a pesar de ser un año complicado y difícil, se consolidó con algunas cuestiones a destacar, como las proyecciones para niños de escuela, donde vinieron más de 4.000 niños, actividades donde vieron cine de Chaplin, de Buster Keaton, El Gordo y El Flaco, y otra de las cosas es que el público del Ficer tomó posición y premió, con su decisión, a películas que tenían que ver en su mayoría con un tema que atravesaba al festival y que fue el de los 40 años de democracia, y que hayan elegido esas películas nos quiere decir algo, nos habla también”, relató.

“Algo que me llenó de alegría fue el cierre del festival con homenajes, poesía, bandas en vivo, reuniendo a muchos artistas entrerrianos con los que no nos cruzamos en otros lados, y el festival terminó convirtiéndose en un exponente de la cultura de aquí. Fue maravilloso y estar detrás de la organización me da alegría y entusiasmo para avanzar para el próximo año en una edición más grande y más diversa”, finalizó Crespo.