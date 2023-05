El actor Jonathan Majors podría ir a la cárcel

El reconocido actor Jonathan Majors, intérprete de Kang El Conquistador en la película Ant-Man and the Wasp: Quantumania, del Universo Marvel, no solo fue cancelado y dado de baja de varios proyectos cinematográficos y publicitarios por el proceso judicial en el que está involucrado por violencia de género, sino que ahora se conoció que cabe la posibilidad de que pase un año en la cárcel. Esa pena podría cumplirse si lo encuentran culpable por el cargo de acoso y agresión del que fue acusado por un hecho ocurrido en marzo de este año. Según The Hollywood Reporter, la defensa del actor de treinta y tres años sostiene que “hay una caza de brujas” contra su cliente y un “sesgo racial” en el sistema penal estadounidense.