El actor Nico Furtado brindó una entrevista pero no quiso hablar de su novia

Nicolás Furtado fue uno de los tantos nombres que apareció en el medio del escándalo que protagonizaron la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi. El actor uruguayo había sido vinculado sentimentalmente a la ex Casi Ángeles y se había difundido una foto en la que se los veía juntos en un bar. Sin embargo, luego blanqueó su relación con Ester Expósito.

Después de confirmar su amor por redes sociales, Furtado y la actriz española están viviendo a pleno su relación y van de aquí para allá sin ocultarse de los paparazzi, incluso la protagonista de la exitosa serie Élite se mostró vacacionando en las playas de Punta del Este junto a Furtado.

Con motivo del estreno de la cuarta temporada de 'El Marginal', Furtado dio una entrevista a La Nación pero no quiso hablar sobre su relación amorosa con la actriz.

"El 2021 para vos venía tranquilo hasta que tu nombre apareció implicado en el escándalo del año. Después te fuiste a España y blanqueaste una relación. ¿Cómo te llevas con la fama?", le preguntaron.

Furtado respondió:

"En su justa medida le doy su lugar, su espacio. Y listo. No le doy mucha trascendencia o trato de que no sea algo tan importante tampoco". Y cerró, corta la bocha: "Es algo que viene con lo otro, que es lo que yo hago. Es así y chau. Te guste o no, es una consecuencia de mi trabajo. Así que nada, no es ni más ni menos que eso".

Al momento de querer indagar sobre su noviazgo con Expósito, Furtado no quiso contestar: "De eso no hablo", sentenció de forma contundente.